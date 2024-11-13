Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Villas KL 21, Khu Biệt Thự Kim Long, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện quay, dựng và edit video trên đa nền tảng truyền thông để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của công ty.

2. Xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm, video viral, video sự kiện, các clip review sản phẩm và các hoạt động của công ty. Chỉ sửa, tạo hiệu ứng để hoàn thiện các video, clip theo yêu cầu của Công ty.

3. Quay/dựng video khách hàng, video thương hiệu, video quảng cáo theo yêu cầu của phòng Markerting cho các nền tảng: Youtube, Facebook, Tiktok,...

4. Sáng tạo nội dung, lên kịch bản sản xuất video cho các nền tảng. Xây dựng phần giới thiệu, trailer về công trình, sản phẩm, dịch vụ của công ty

5. Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận marketing để lên kế hoạch, ý tưởng và kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video.

6. Xây dựng nội dung, số lượng cũng như chất lượng đảm bảo của video/hình ảnh.

7. Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch marketing trên các kênh truyền thông.

8. Đảm bảo chất lượng video đạt yêu cầu và phù hợp với các mục tiêu thương hiệu của công ty. Chỉnh sửa các sản phẩm video clip truyền thông, quảng cáo về sản phẩm dịch vụ đăng trên nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok,...

9. Quản lý các thiết bị quay, dựng và các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

• Có kinh nghiệm làm video ngắn (TikTok, YouTube Shorts, Reels).

• Có kinh nghiệm làm video bán hàng trên các sàn thương mại điện từ

• Có kinh nghiệm làm video branding

• Có kỹ năng xử lý âm thanh và hình ảnh, hiểu rõ về cách trình bày thông điệp qua video.

• Kỹ năng quay tốt, biết hiệu chỉnh ánh sáng và góc quay phù hợp.

• Có nền tảng thẩm mỹ tốt, Tư duy dựng video hiện đại.

• Cập nhật xu hướng liên tục, bắt trend tốt. Hiểu biết về mạng xã hội và video trên các nền tảng mạng xã hội.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ BHXH, BHYT theo luật lao động

Chế độ nghỉ phép và nghĩ lễ theo quy định nhà nước

Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

Lương Tháng 13+ Thưởng Tết và những Quyền lợi khác theo quy định công ty( đồng phục, hiếu hỉ, 30/4 1/5 Lễ 2/9....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG

