Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Công nghiệp Quang Minh mở rộng, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Khai báo hải quan, kiểm tra chứng từ XNK...

Kiểm tra, làm hồ sơ xin CO cho các lô hàng xuất khẩu

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGD

Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế, hải quan.

Giao tiếp thành thạo Tiếng Anh.

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương

Hòa đồng, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận

Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội để phát triển bản thân

Đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức, hưởng các phúc lợi theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin