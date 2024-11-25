Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu Công nghiệp Quang Minh mở rộng, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Khai báo hải quan, kiểm tra chứng từ XNK...
Kiểm tra, làm hồ sơ xin CO cho các lô hàng xuất khẩu
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGD
Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế, hải quan.
Giao tiếp thành thạo Tiếng Anh.
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương
Hòa đồng, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận
Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội để phát triển bản thân
Đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức, hưởng các phúc lợi theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam
