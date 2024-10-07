Tuyển Partnership Manager thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Partnership Manager thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Mục tiêu chính: Xây dựng và duy trì các mối quan hệ đối tác chiến lược nhằm hỗ trợ và phát triển dự án AI blockchain, tối ưu hóa cơ hội kinh doanh và tăng cường nhận diện thương hiệu.
Xây dựng Chiến lược Đối tác - Phát triển và thực hiện chiến lược hợp tác phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty. - Tìm kiếm và xác định các cơ hội hợp tác chiến lược với các đối tác tiềm năng.
Quản lý Mối quan hệ Đối tác - Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác hiện tại và tiềm năng. - Phối hợp với các đối tác để đảm bảo sự hợp tác hiệu quả và lâu dài.
Đàm phán và Ký kết Hợp đồng - Thực hiện các cuộc đàm phán hợp đồng với các đối tác. - Quản lý quá trình ký kết hợp đồng và đảm bảo các điều khoản hợp đồng được thực hiện đúng.
Theo dõi và Đánh giá Hiệu quả - Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các mối quan hệ đối tác. - Đưa ra các đề xuất cải tiến và tối ưu hóa dựa trên dữ liệu và phản hồi từ đối tác.
Hợp tác với Các Bộ phận Khác - Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như bán hàng, marketing, và sản phẩm để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả trong các hoạt động hợp tác. - Hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm để đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của đối tác.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân/ Đại học trong lĩnh vực Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan. Bằng MBA là một lợi thế. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đối tác hoặc phát triển kinh doanh. Kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, AI, công nghệ đám mây (Cloud Computing) hoặc điện toán biên (Edge Computing) là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác. Kỹ năng đàm phán và quản lý hợp đồng. Kỹ năng quản lý dự án và tổ chức công việc hiệu quả. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích để đưa ra các quyết định chiến lược. Ưu tiên du học sinh hoặc tốt nghiệp loại giỏi các trường top trong nước.
Bằng cử nhân/ Đại học trong lĩnh vực Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan. Bằng MBA là một lợi thế.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đối tác hoặc phát triển kinh doanh.
Kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, AI, công nghệ đám mây (Cloud Computing) hoặc điện toán biên (Edge Computing) là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác.
Kỹ năng đàm phán và quản lý hợp đồng.
Kỹ năng quản lý dự án và tổ chức công việc hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích để đưa ra các quyết định chiến lược.
Ưu tiên du học sinh hoặc tốt nghiệp loại giỏi các trường top trong nước.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Gross): 20.000.000 – 25.000.000 vnd/ tháng. Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế). Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP. Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc. Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.
Mức lương (Gross): 20.000.000 – 25.000.000 vnd/ tháng. Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế).
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP.
Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.
Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

