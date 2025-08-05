Tuyển Giáo viên Lớp Mẫu Giáo Mặt Trời Nhỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 143/7, Tân Mỹ, Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc và giảng dạy cho các bé theo yêu cầu sắp xếp của quản lý

Thiết kế và thực hiện các hoạt động học tập cho trẻ đặc biệt

Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích trẻ phát triển tư duy, ngôn ngữ, vận động và kỹ năng xã hội.

Hỗ trợ chuẩn bị các hoạt động, sự kiện của trường

Đón, trả bé

Giao tiếp, trao đổi tình hình trẻ với phụ huynh

Chăm sóc, hướng dẫn, hỗ trợ trẻ ăn uống, nhu cầu sinh hoạt của trẻ

Chơi cùng trẻ

Chuẩn bị học cụ, đồ dùng dạy học

Quản lý lớp học, đồ dùng trẻ và vật tư nhà trường cấp phát

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Lớp Mẫu Giáo Mặt Trời Nhỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Hỗ trợ cơm trưa

Môi trường thoải mái, vui vẻ, năng động

Du lịch hằng năm

Tham gia BHXH

Thưởng các dịp, lễ, tết

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lớp Mẫu Giáo Mặt Trời Nhỏ

