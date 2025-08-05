Tuyển Giáo viên Lớp Mẫu Giáo Mặt Trời Nhỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Lớp Mẫu Giáo Mặt Trời Nhỏ
- Hồ Chí Minh: 143/7, Tân Mỹ, Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc và giảng dạy cho các bé theo yêu cầu sắp xếp của quản lý
Thiết kế và thực hiện các hoạt động học tập cho trẻ đặc biệt
Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích trẻ phát triển tư duy, ngôn ngữ, vận động và kỹ năng xã hội.
Hỗ trợ chuẩn bị các hoạt động, sự kiện của trường
Đón, trả bé
Giao tiếp, trao đổi tình hình trẻ với phụ huynh
Chăm sóc, hướng dẫn, hỗ trợ trẻ ăn uống, nhu cầu sinh hoạt của trẻ
Chơi cùng trẻ
Chuẩn bị học cụ, đồ dùng dạy học
Quản lý lớp học, đồ dùng trẻ và vật tư nhà trường cấp phát
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Lớp Mẫu Giáo Mặt Trời Nhỏ Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa
Môi trường thoải mái, vui vẻ, năng động
Du lịch hằng năm
Tham gia BHXH
Thưởng các dịp, lễ, tết
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lớp Mẫu Giáo Mặt Trời Nhỏ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
