Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

- Chịu trách nhiệm đào tạo kiến thức và kỹ năng Basic Skills cho Nhân viên và Quản lý cửa hàng.

- Huấn luyện Định Hướng Hội Nhập cho nhân viên mới.

- Soạn nội dung/tài liệu huấn luyện, soạn đề thi kiến thức (Offline và Online).

- Tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ cho nhân viên Khối vận hành theo đúng kế hoạch.

- Hỗ trợ tổ chức thi nâng bậc, nâng cấp đảm bảo nhân viên khối vận hành luôn được đánh giá nâng bậc kịp thời theo lộ trình.

- Tổ chức Audit định kỳ tại nhà hàng để đảm bảo các công tác sau được triển khai theo đúng hướng dẫn, quy trình đã ban hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Có kinh nghiệm Đào tạo trong lĩnh vực F&B (ít nhất 01 năm);

- Có kỹ năng soạn thảo tài liệu và thuyết trình tốt;

- Kỹ năng giao tiếp trước đám đông, có kiến thức về phương pháp đào tạo và giảng dạy;

- Am hiểu về vận hành Operations nhà hàng/cửa hàng mô hình chuỗi;

- Không ngại việc di chuyển/công tác tỉnh

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

