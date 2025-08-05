Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 64 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm đào tạo kiến thức và kỹ năng Basic Skills cho Nhân viên và Quản lý cửa hàng.
- Huấn luyện Định Hướng Hội Nhập cho nhân viên mới.
- Soạn nội dung/tài liệu huấn luyện, soạn đề thi kiến thức (Offline và Online).
- Tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ cho nhân viên Khối vận hành theo đúng kế hoạch.
- Hỗ trợ tổ chức thi nâng bậc, nâng cấp đảm bảo nhân viên khối vận hành luôn được đánh giá nâng bậc kịp thời theo lộ trình.
- Tổ chức Audit định kỳ tại nhà hàng để đảm bảo các công tác sau được triển khai theo đúng hướng dẫn, quy trình đã ban hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm Đào tạo trong lĩnh vực F&B (ít nhất 01 năm);
- Có kỹ năng soạn thảo tài liệu và thuyết trình tốt;
- Kỹ năng giao tiếp trước đám đông, có kiến thức về phương pháp đào tạo và giảng dạy;
- Am hiểu về vận hành Operations nhà hàng/cửa hàng mô hình chuỗi;
- Không ngại việc di chuyển/công tác tỉnh

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 64 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

