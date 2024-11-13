Tuyển Product Management Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Lập các báo cáo, phân tích theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu. Đảm bảo tính kịp thời, chính xác và tuân thủ của các báo cáo.

Thường xuyên kiểm tra, cập nhật, bổ sung dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, phân tích hoạt động kinh doanh của digital banking, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Sử dụng chương trình, công cụ và kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu để tạo ra các bảng dashboard, báo cáo và thuyết trình, hiểu và giải thích xu hướng và mẫu quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng số.

Phân tích từ dữ liệu thể hiện insight, dự báo trend sắp tới.

Phân tích sâu dữ liệu (deep dive analytics) ở dạng đồ thị, biểu đồ, sơ đồ, bảng biểu và báo cáo.

Dashboard visualize , có khả năng phân tích từ data ra actionable insight.

Có kinh nghiệm Business Intelligence (BI) / Data Warehousing (DW).

Có kịnh nghiệm làm ở Fintech hoặc banking data fields.

Sử dụng thành thạo tools MS power BI, SQL, R, Excel skills...

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn).

13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác.

Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers.

Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng.

Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý.

Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính.

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo.

Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên.

Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển.

