Tuyển Phát Triển Mạng Lưới thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT6/16A1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm, chăm sóc và phát triển hệ thống khách hàng tham gia trong ngành Spa, massage trị liệu, dưỡng sinh đông y hiện nay.
- Cập nhật data khách hàng, giữ mối liên hệ, chăm sóc học viên/khách hàng sau bán hàng.
- Tư vấn, chốt sale các sản phẩm liên quan đến công nghệ, truyền thông, thi công, cung ứng nhân sự, pháp lý và các sản phẩm khác của MiTu.
- Là đại diện của MiTu đảm bảo các quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Giám sát các tiến độ, khối lượng và chất lượng công việc mà các phòng ban chuyên môn cung cấp.
- Tuyển dụng, quản lý, đào tạo, hỗ trợ đội nhóm kinh doanh của mình, phát triển đội ngũ kinh doanh phù hợp với định hướng công ty.
- Tham gia đóng góp kế hoạch, xây dựng chương trình tư vấn bán hàng, phát triển khách hàng mới, trực tiếp đi gặp các chủ spa để tư vấn về các giải pháp hỗ trợ chuyên môn và vận hành.
- Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan: QTKD, tài chính, kinh tế;
- Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm 03 năm ở vị trí Chuyên viên Kinh doanh hoặc từ 1 năm trở lên ở vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh;
- Có khả năng xây dựng đội nhóm, lead team và sẵn sàng học hỏi, chịu được áp lực cao, chấp nhận thử thách để nhận các vị trí quan trọng;
- Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng và giao tiếp tốt; chủ động trong công việc; học hỏi nhanh và có khả năng làm việc dưới áp lực cao;
- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.
- Thành thạo tin học văn phòng;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Gồm lương cứng 10.000.000 - 12.000.000đ + % Doanh số + Phụ cấp chức vụ, thu nhập lên đến 30.000.000đ hoặc cao hơn tương xứng với hiệu quả làm việc. Bao gồm:
10.000.000 - 12.000.000đ
+ Thưởng theo dự án: 2-10% Doanh thu hoặc Lợi nhuận (Các hạng mục như: Nghiên cứu thị trường, hoàn thiện pháp lý; thiết kế, cải tạo, nội ngoại thất; Truyền thông và vận hành dự án).
2-10%
+ Được hưởng thù lao quản lý nhóm: lên đến 30.000.000đ khi tuyển và đào tạo nhân sự, thưởng thêm 3% doanh số nhóm, chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
30.000.000đ
3%
- Review lương định kỳ 6 tháng 1 lần.
- Hỗ trợ cơm trưa tại bếp ăn Công ty.
- Công ty hỗ trợ KTX cho nhân viên nội bộ.
- Hưởng chi phí tiếp khách, công tác phí theo quy định công ty.
- Được hưởng đầy đủ chế độ (đóng BHXH, lương tháng 13, KPI, team building, Year End party...) theo quy định Nhà nước và Công ty.
- Cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc.
- Tham dự các buổi đào tạo, hội thảo phù hợp với văn hóa, định hướng phát triển của Công ty.
- Văn hóa đọc sách, hòa nhập vào môi trường phát triển toàn diện.
- Môi trường làm việc năng động, sếp trẻ - nhân viên trẻ, "làm hết sức, chơi hết mình"

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BT3/16A4 Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

