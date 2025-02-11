Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi
- Hà Nội: 388 Đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 350 - 700 USD
- Số lượng tuyển dụng: 3
- Giới tính: Nam
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, thực tập sinh
- Ưu tiên nhân viên kinh nghiệm 2 năm trở lên : Có kỹ năng lắp đặt , sửa điện tử, làm hồ sơ kỹ thuật , Dịch và đọc tài liệu tiếng Anh kỹ thuật
- Tính chất công việc: Đi thi công công trình – theo tiến độ công trình , Giờ hành chính
- Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
- Thời gian thử việc: Nhận việc ngay
Mô tả công việc:
- Có kỹ năng lắp đặt thiết bị, lập hồ sơ kỹ thuât , thiết kế bản vẽ điện,
- Dịch và đọc tài liệu tiếng Anh kỹ thuật
- Sử dụng các thiết bị đo lường : Cân điện tử , Đo lưu lượng, Kết nối IoT , cảm biến
- Tham gia sửa chữa và thiết kế mạch điện tử , mạch điều khiển động cơ, điều khiển hệ thống, tủ bảng điện hạ thế...
- Sử dụng các thiết bị truyền thông, kết nối mạng , máy tính , camera, .Truyền thông công nghiệp
- Lập trình PLC, HMI, phần mềm SCADA, biến tần, Servor và hệ thống điều khiển tự động.
- Hỗ trợ khách hàng, huấn luyện và đào tạo khách hàng sử dụng phần mềm lập trình PLC, HMI,Phần mềm SCADA, biến tần.
Với Mức Lương 350 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm.Có thể lên tới 15 triệu theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
