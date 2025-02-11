Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tự Động Hóa Adi làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 700 USD

- Số lượng tuyển dụng: 3

-

- Giới tính: Nam

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, thực tập sinh

- Ưu tiên nhân viên kinh nghiệm 2 năm trở lên : Có kỹ năng lắp đặt , sửa điện tử, làm hồ sơ kỹ thuật , Dịch và đọc tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

- Tính chất công việc: Đi thi công công trình – theo tiến độ công trình , Giờ hành chính

- Tính chất công việc:

- Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức

- Hình thức làm việc:

- Thời gian thử việc: Nhận việc ngay

- Thời gian thử việc:

Mô tả công việc:

- Có kỹ năng lắp đặt thiết bị, lập hồ sơ kỹ thuât , thiết kế bản vẽ điện,

- Dịch và đọc tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

- Sử dụng các thiết bị đo lường : Cân điện tử , Đo lưu lượng, Kết nối IoT , cảm biến

- Tham gia sửa chữa và thiết kế mạch điện tử , mạch điều khiển động cơ, điều khiển hệ thống, tủ bảng điện hạ thế...

- Sử dụng các thiết bị truyền thông, kết nối mạng , máy tính , camera, .Truyền thông công nghiệp

- Lập trình PLC, HMI, phần mềm SCADA, biến tần, Servor và hệ thống điều khiển tự động.

- Hỗ trợ khách hàng, huấn luyện và đào tạo khách hàng sử dụng phần mềm lập trình PLC, HMI,Phần mềm SCADA, biến tần.