Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

ảnh và quay phim cơ bản

Thực hiện chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, và các hoạt động của công ty theo yêu cầu

Quay video quảng cáo ngắn, video phỏng vấn, và video giới thiệu sản phẩm hoặc thương hiệu.

Đảm bảo chất lượng hình ảnh và video, sử dụng kỹ thuật ánh sáng và góc máy phù hợp để đạt hiệu ứng tối ưu

Tối ưu hoá nội dung SEO, SEM

Thực hiện tối ưu hoá từ khoá để xác định mục tiêu

Xây dựng nội dung chuẩn SEO, SEM với meta description, từ khoá chính và phụ phù hợp

Tối ưu hoá cấu trúc bài viết, hình ảnh và liên kết nội bộ để cải thiện thứ hạng tìm kiếm

Phân tích và đánh giá hiệu quả SEO

Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập website thông qua các công cụ như Google Analytics, Google Search Control, Ahrefs

Đo lường hiệu quả các chiến lược SEO, cập nhật và cải thiện nội dung dựa trên dữ liệu thu thập được

Xây dựng kế hoạch nội dung tổng thể

Lập kế hoạch nội dung theo tháng/quý hoặc chiến dịch cụ thể, đảm bảo phù hợp với các chiến lược của công ty

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để xây dựng nội dung, kỹ thuật triển khai, chi phí phù hợp với các chiến dịch trước khi xuất bản

Cập nhật xu hướng SEO, chính sách mới

Theo dõi thay đổi thuật toán của Google, các nền tảng đang triển khai và cập nhật xu hướng mới nhất đang thịnh hành trên thị trường

Liên tục nghiên cứu, sảng tạo nội dung độc đáo, thị trường ngách tiềm năng phù hợp với nhu cầu thị trường

Thường xuyên cập nhật chính sách mới, phí hoa hồng từ các sàn TMĐT, Tik Tok Shop, ....

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí, Công nghệ thông tin, hoặc lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong phát triển nội dung và tối ưu hóa SEO.

Kỹ năng viết lách xuất sắc, hiểu biết sâu về ngôn ngữ và cách tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, hoặc Moz.

Hiểu biết về HTML, CMS (WordPress) và các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế trang web.

Thành thạo các nền tảng truyền thông xã hội và chiến lược nội dung đa kênh.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian tốt và khả năng làm việc độc lập cũng như trong nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu quả công việc và thành tích.

Được đào tạo chuyên sâu về SEO và phát triển nội dung.

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM

