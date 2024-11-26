Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 874/20 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

ảnh và quay phim cơ bản
Thực hiện chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, và các hoạt động của công ty theo yêu cầu
Quay video quảng cáo ngắn, video phỏng vấn, và video giới thiệu sản phẩm hoặc thương hiệu.
Đảm bảo chất lượng hình ảnh và video, sử dụng kỹ thuật ánh sáng và góc máy phù hợp để đạt hiệu ứng tối ưu
Tối ưu hoá nội dung SEO, SEM
Thực hiện tối ưu hoá từ khoá để xác định mục tiêu
Xây dựng nội dung chuẩn SEO, SEM với meta description, từ khoá chính và phụ phù hợp
Tối ưu hoá cấu trúc bài viết, hình ảnh và liên kết nội bộ để cải thiện thứ hạng tìm kiếm
Phân tích và đánh giá hiệu quả SEO
Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập website thông qua các công cụ như Google Analytics, Google Search Control, Ahrefs
Đo lường hiệu quả các chiến lược SEO, cập nhật và cải thiện nội dung dựa trên dữ liệu thu thập được
Xây dựng kế hoạch nội dung tổng thể
Lập kế hoạch nội dung theo tháng/quý hoặc chiến dịch cụ thể, đảm bảo phù hợp với các chiến lược của công ty
Phối hợp với các bộ phận có liên quan để xây dựng nội dung, kỹ thuật triển khai, chi phí phù hợp với các chiến dịch trước khi xuất bản
Cập nhật xu hướng SEO, chính sách mới
Theo dõi thay đổi thuật toán của Google, các nền tảng đang triển khai và cập nhật xu hướng mới nhất đang thịnh hành trên thị trường
Liên tục nghiên cứu, sảng tạo nội dung độc đáo, thị trường ngách tiềm năng phù hợp với nhu cầu thị trường
Thường xuyên cập nhật chính sách mới, phí hoa hồng từ các sàn TMĐT, Tik Tok Shop, ....

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí, Công nghệ thông tin, hoặc lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong phát triển nội dung và tối ưu hóa SEO.
Kỹ năng viết lách xuất sắc, hiểu biết sâu về ngôn ngữ và cách tiếp cận khách hàng mục tiêu.
Thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, hoặc Moz.
Hiểu biết về HTML, CMS (WordPress) và các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế trang web.
Thành thạo các nền tảng truyền thông xã hội và chiến lược nội dung đa kênh.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian tốt và khả năng làm việc độc lập cũng như trong nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu quả công việc và thành tích.
Được đào tạo chuyên sâu về SEO và phát triển nội dung.
Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 874/20 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

