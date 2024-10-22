Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH TÀU HŨ TƯƠI NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Tìm kiếm và tiếp cận các Shop, Quán ăn, nhà hàng để giới thiệu sản phẩm tàu hũ tươi.

- Lập danh sách, gửi bảng giá, phát mẫu thử và vận đơn giao hàng.

- Ghi nhận phản hồi, thu hồi sản phẩm nếu cần và xử lý kịp thời.

- Thường xuyên ghé thăm khách hàng để duy trì mối quan hệ.

- Báo cáo tình hình kinh doanh và doanh số.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt, yêu thích công việc ngoài thị trường, có khả năng làm việc độc lập.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh thực phẩm hoặc bán lẻ.

- Sức khỏe tốt, chịu khó di chuyển.

Tại CÔNG TY TNHH TÀU HŨ TƯƠI NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6.000.000 - 7.000.000 VNĐ + Thưởng doanh số.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

- Được hưởng dẫn đào tạo từ cơ bản đến nâng cao

- Trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀU HŨ TƯƠI NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin