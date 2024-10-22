Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH TÀU HŨ TƯƠI NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH TÀU HŨ TƯƠI NAM VIỆT
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Tìm kiếm và tiếp cận các Shop, Quán ăn, nhà hàng để giới thiệu sản phẩm tàu hũ tươi.
- Lập danh sách, gửi bảng giá, phát mẫu thử và vận đơn giao hàng.
- Ghi nhận phản hồi, thu hồi sản phẩm nếu cần và xử lý kịp thời.
- Thường xuyên ghé thăm khách hàng để duy trì mối quan hệ.
- Báo cáo tình hình kinh doanh và doanh số.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp tốt, yêu thích công việc ngoài thị trường, có khả năng làm việc độc lập.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh thực phẩm hoặc bán lẻ.
- Sức khỏe tốt, chịu khó di chuyển.
Tại CÔNG TY TNHH TÀU HŨ TƯƠI NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản 6.000.000 - 7.000.000 VNĐ + Thưởng doanh số.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.
- Được hưởng dẫn đào tạo từ cơ bản đến nâng cao
- Trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀU HŨ TƯƠI NAM VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
