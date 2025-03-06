Tuyển Phát triển thị trường Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Phát triển thị trường Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Vietsoftpro
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty cổ phần Vietsoftpro

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thương lượng theo kinh nghiệm. Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng dự án, thưởng giới thiệu nhân sự… Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật. Hàng năm tổ chức du lịch, teambuilding, các hoạt động kết nối nhân viên hàng tháng, Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp. Môi trường làm việc trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, sếp gần gũi, thoải mái., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản , xác định đối tượng khách hàng mục tiêu và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng.
Lập chiến lược, triển khai, giám sát các dự án sắp, đã và đang thực hiện của công ty.
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, dự án của công ty để giới thiệu sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Phối hợp với đội Dự án, các bộ phận, phòng ban liên quan để phục vụ công tác triển khai dự án.
Lập kế hoạch bán hàng, triển khai các chiến dịch marketing, tham gia các sự kiện, hội thảo để quảng bá sản phẩm.
Quản lý khách hàng: Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Tham mưu cho BGĐ để nâng cao chất lượng sản phẩm, dự án, để gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm
Giao tiếp được tiếng (Hàn, Trung, Nhật - vị trí phát triển nước nào thì biết tiếng đó)
Đã có kinh nghiệm làm với doanh nghiệp của Hàn, Trung, Nhật
Ưu tiên: Từng học tại các nước trên

Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vietsoftpro

Công ty cổ phần Vietsoftpro

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12/71 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

