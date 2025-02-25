Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: cạnh tranh và Thưởng theo năng lực, thưởng cuối năm, thưởng thâm niên - Tham gia BHXH và BH sức khoẻ - Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng - Tham gia các hoạt động ngoại khóa sôi động như team building, party, sinh nhật... - Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và kỹ năng mềm phục vụ cho công việc - Có cơ hội công tác nước ngoài, tham gia triển lãm quốc tế, gặp gỡ các đối tác trong và ngoài nước, Quận 3

Tập đoàn Kim Đức, với văn phòng đại diện tại Mỹ, Canada và Châu Âu, là một trong những đối tác sản xuất hàng đầu tại Việt Nam về túi đi siêu thị, túi vải không dệt, túi hộp của những tập đoàn nổi tiếng trên toàn thế giới.

Kim Đức luôn nỗ lực không ngừng để tạo ra môi trường làm việc chuẩn quốc tế, thân thiện, đoàn kết, tạo cơ hội phát triển và đào tạo cho mọi nhân viên trong tập đoàn.

Triết lý kinh doanh của chúng tôi tập trung vào nhu cầu của khách hàng, hàng hóa chất lượng cao và xây dựng các mối quan hệ bền vững.

- Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường.

- Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng:

- Giới thiệu sản phẩm và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng mua hàng.

- Chăm sóc khách hàng thường xuyên và duy trì mối quan hệ với khách hàng sau khi mua hàng

- Đề xuất các giải pháp cải tiến cho sản phẩm, quy trình bán hàng.

- Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Thương mại, Quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế.

- Ưu tiên sinh viên mới ra trường tốt nghiệp từ loại khá trở lên hoặc có kinh nghiệm kinh doanh từ 1-2 năm, có hiểu biết về thị trường túi vải PP.

- Ưu tiên tiếp giao tiếp tiếng Anh

- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

- Chăm chỉ, đam mê kinh doanh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

