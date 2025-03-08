Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực Được tham gia bảo hiểm và hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật Các chế độ Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau thăm hỏi, Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước và các phúc lợi hấp dẫn khác theo chính sách chung của Công ty Du lịch hàng năm, Khám sức khoẻ định kỳ, bảo hiểm tai nạn dành cho CBNV, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản lý phát triển thị trường kênh chuỗi nhà thuốc và công ty dược.

Tuyển 02 quản lý (01 ở Miền Bắc và 01 quản lý phụ trách Miền Nam)

Lập kế hoạch và triển khai công việc cho từng nhân sự trong tháng theo chỉ tiêu được giao

Hỗ trợ và giám sát công tác phát triển thị trường, thúc đẩy doanh số

Duy trì và phát triển mối quan hệ với nhóm khách hàng KA

Tổng hợp thông tin thị trường, phản hồi từ khách hàng và đối tác để cải tiến sản phẩm và dịch vụ

Cảnh báo thực trạng và tư vấn giải pháp bán hàng, chăm sóc khách hàng, tối ưu hóa chiến lược kinh doanh

Quản trị và phát triển đội ngũ nhân sự phụ trách

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 2 năm trong ngành hàng Dược, Tiêu dùng về các sản phẩm ngành hàng Mẹ và Bé.

-Nhiệt huyết, kỹ năng quản trị, giao tiếp, đàm pháp, có mối quan hệ tốt với các khách hàng KA trên địa bàn.

-Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 40 triệu VND

Lương cứng: Từ 15 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

