Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực Được tham gia bảo hiểm và hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật Các chế độ Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau thăm hỏi, Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước và các phúc lợi hấp dẫn khác theo chính sách chung của Công ty Du lịch hàng năm, Khám sức khoẻ định kỳ, bảo hiểm tai nạn dành cho CBNV, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản lý phát triển thị trường kênh chuỗi nhà thuốc và công ty dược.
Tuyển 02 quản lý (01 ở Miền Bắc và 01 quản lý phụ trách Miền Nam)
Lập kế hoạch và triển khai công việc cho từng nhân sự trong tháng theo chỉ tiêu được giao
Hỗ trợ và giám sát công tác phát triển thị trường, thúc đẩy doanh số
Duy trì và phát triển mối quan hệ với nhóm khách hàng KA
Tổng hợp thông tin thị trường, phản hồi từ khách hàng và đối tác để cải tiến sản phẩm và dịch vụ
Cảnh báo thực trạng và tư vấn giải pháp bán hàng, chăm sóc khách hàng, tối ưu hóa chiến lược kinh doanh
Quản trị và phát triển đội ngũ nhân sự phụ trách

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 2 năm trong ngành hàng Dược, Tiêu dùng về các sản phẩm ngành hàng Mẹ và Bé.
-Nhiệt huyết, kỹ năng quản trị, giao tiếp, đàm pháp, có mối quan hệ tốt với các khách hàng KA trên địa bàn.
-Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 40 triệu VND
Lương cứng: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: C12, TT6, Khu đô thị Văn Quán- Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

