Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
- Hà Nội: Lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực Được tham gia bảo hiểm và hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật Các chế độ Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau thăm hỏi, Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước và các phúc lợi hấp dẫn khác theo chính sách chung của Công ty Du lịch hàng năm, Khám sức khoẻ định kỳ, bảo hiểm tai nạn dành cho CBNV, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Quản lý phát triển thị trường kênh chuỗi nhà thuốc và công ty dược.
Tuyển 02 quản lý (01 ở Miền Bắc và 01 quản lý phụ trách Miền Nam)
Lập kế hoạch và triển khai công việc cho từng nhân sự trong tháng theo chỉ tiêu được giao
Hỗ trợ và giám sát công tác phát triển thị trường, thúc đẩy doanh số
Duy trì và phát triển mối quan hệ với nhóm khách hàng KA
Tổng hợp thông tin thị trường, phản hồi từ khách hàng và đối tác để cải tiến sản phẩm và dịch vụ
Cảnh báo thực trạng và tư vấn giải pháp bán hàng, chăm sóc khách hàng, tối ưu hóa chiến lược kinh doanh
Quản trị và phát triển đội ngũ nhân sự phụ trách
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nhiệt huyết, kỹ năng quản trị, giao tiếp, đàm pháp, có mối quan hệ tốt với các khách hàng KA trên địa bàn.
-Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
