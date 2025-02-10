Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom)
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom)

Phát triển thị trường

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn với chuyên gia hàng đầu trong mỗi lĩnh vực ngành nghề với sự tài trợ chi phí 100% từ Công ty. Bên cạnh đó triển khai thường xuyên Đào tạo thực tế qua công việc cũng như các buổi seminar trao đổi chuyên môn;

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai phát triển thị trường và thực hiện chỉ tiêu tại địa bàn được giao;
Thống kê các khách hàng , xây dựng database kinh doanh, lên kế hoạch và tổ chức triển khai bán hàng;
Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của khách hàng và thông tin tới các bộ phận liên quan để phối hợp xử lý nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và tạo dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng;
Thực hiện phát triển khách hàng mới theo kế hoạch được giao;
Nắm bắt, cập nhật và báo cáo cấp quản lý kịp thời các thông tin, biến động của thị trường, đối thủ cạnh tranh tại địa bàn phụ trách;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí chuyên viên kinh doanh/ giám sát bán hàng các mảng viễn thông hoặc FMCG;
Nhiệt tình, sẵn sàng tham gia công việc ở nhiều khu vực quanh tỉnh phụ trách;
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm các ngành viễn thông và FMCG

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom)

Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B018 Tháp The Manor, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

