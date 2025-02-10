Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom)
- Hồ Chí Minh: Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn với chuyên gia hàng đầu trong mỗi lĩnh vực ngành nghề với sự tài trợ chi phí 100% từ Công ty. Bên cạnh đó triển khai thường xuyên Đào tạo thực tế qua công việc cũng như các buổi seminar trao đổi chuyên môn;
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Triển khai phát triển thị trường và thực hiện chỉ tiêu tại địa bàn được giao;
Thống kê các khách hàng , xây dựng database kinh doanh, lên kế hoạch và tổ chức triển khai bán hàng;
Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của khách hàng và thông tin tới các bộ phận liên quan để phối hợp xử lý nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và tạo dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng;
Thực hiện phát triển khách hàng mới theo kế hoạch được giao;
Nắm bắt, cập nhật và báo cáo cấp quản lý kịp thời các thông tin, biến động của thị trường, đối thủ cạnh tranh tại địa bàn phụ trách;
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, sẵn sàng tham gia công việc ở nhiều khu vực quanh tỉnh phụ trách;
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm các ngành viễn thông và FMCG
Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
