Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập từ 18.000.000đ - 30.000.000đ/ tháng (Lương cơ bản + phụ cấp + KPI) Thu nhập cạnh tranh và xứng đáng với năng lực làm việc. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động Các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...) Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty Môi trường làm việc thân thiện, năng động và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Công ty Trường Phát là đơn vị cung cấp hàng phân phối độc quyền cho các NPP và đại lý trên toàn quốc các thương hiện tã bỉm trẻ em: Yubest, Zummypood, Supdry, Mihoko. Hiện công ty đang cần tuyển ASM tại các khu vực:

Công ty Trường Phát là đơn vị cung cấp hàng phân phối độc quyền cho các NPP và đại lý trên toàn quốc các thương hiện tã bỉm trẻ em: Yubest, Zummypood, Supdry, Mihoko.

Hiện công ty đang cần tuyển ASM tại các khu vực:

Hà Nội: 01 người

Duyên Hải: 01 người

Đông Bắc: 02 người

Nam Trung bộ: 01 người

Tây Nguyên: 01 người

Miền Đông: 01 người

Hồ Chí Minh: 01 người

Me Kong: 02 người

Mô tả công việc:

Thực thi các chính sách, các chương trình MKT đến NPP, điểm bán trên địa bàn được giao quản lý theo kế hoạch của BGĐ

Xây dựng và triển khai chiến lược đưa hàng ra thị trường tại địa bàn được giao;

Phân bổ hiệu quả ngân sách hoạt động bán hàng cho từng khu vực/hệ thống.

Chịu trách nhiệm doanh số trong địa bàn được phân công

Triển khai hoàn thiện phân bổ điểm bán trên các khu vực, đảm bảo mục tiêu bao phủ và hiện diện của các ngành hàng và nhãn hàng.

Duy trì và tăng cường mối quan hệ hợp tác với đối tác NPP, điểm bán đảm bảo triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ bán hàng

Quản lý và kiểm soát xung đột địa bàn và kênh phân phối;

Phân tích tình hình kinh doanh và các hoạt động theo ngành hàng trên địa bàn được giao quản lý;

Thấu hiểu nhu cầu, mong đợi của khách hàng trên địa bàn;

Cập nhật, đánh giá thông tin phản hồi của thị trường, hoạt động đối thủ và các kế hoạch đối ứng kịp thời.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25 – 40 tuổi

Đã và đang làm trong lĩnh vực mẹ và bé, có kinh nghiệm trong ngành hàng tã bỉm.

Tối thiểu kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, MKT hoặc các ngành liên quan.

Giao tiếp thuyết trình tốt, tự tin

Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm.

Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý tình huống nhanh nhạy, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin