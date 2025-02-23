Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17K/21 Dương Đình Nghệ, P8, Q11, TP.HCM, Quận 11, TP.HCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Xây dựng chiến lược vào hàng các hệ thống chuỗi lớn, nhỏ taị Việt Nam như Long Châu, Pharmacy, con Cưng, mẹ và Bé,...
Xây dựng chiến lược vào hàng các hệ thống chuỗi lớn, nhỏ taị Việt Nam như Long Châu, Pharmacy, con Cưng, mẹ và Bé,...
- Nghiên cứu thị trường, khai thác cơ hội kinh doanh, Phân tích tình hình kinh doanh của công ty và đối thủ cạnh tranh.
- Xây dựng các chính sách, chiến lược kinh doanh
- Đề xuất giải pháp hoặc xây dựng chính sách cải thiện tình hình kinh doanh
- Kiểm soát hoạt động bán hàng trong trong các hệ thống chuỗi đã vào
- Đánh giá chính sách bán hàng hiện có của kênh, nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các chính sách mới phù hợp hơn với tình hình thực tế
- Các yêu cầu khác theo sự phân công và hướng dẫn của quản lý trực tiếp trong phạm vi vị trí công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ ( Ngoại hình sáng là 1 lợi thế)
- Có khả năng vào hàng và làm việc với các hệ thống chuỗi trên toàn quốc
Có khả năng vào hàng và làm việc với các hệ thống chuỗi trên toàn quốc
- Có kỹ năng quản lý và tổ chức sắp xếp công việc.
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, thương lượng và xây dựng các mối quan hệ tốt
- Có khả năng làm việc độc lập & tinh thần trách nhiệm cao.
- Có khả năng giao tiếp tốt.
- Có kinh nghiệm nghành Dược hoặc chuyên môn Dược là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17K/21 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

