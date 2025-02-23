Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Xây dựng chiến lược vào hàng các hệ thống chuỗi lớn, nhỏ taị Việt Nam như Long Châu, Pharmacy, con Cưng, mẹ và Bé,...

- Nghiên cứu thị trường, khai thác cơ hội kinh doanh, Phân tích tình hình kinh doanh của công ty và đối thủ cạnh tranh.

- Xây dựng các chính sách, chiến lược kinh doanh

- Đề xuất giải pháp hoặc xây dựng chính sách cải thiện tình hình kinh doanh

- Kiểm soát hoạt động bán hàng trong trong các hệ thống chuỗi đã vào

- Đánh giá chính sách bán hàng hiện có của kênh, nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các chính sách mới phù hợp hơn với tình hình thực tế

- Các yêu cầu khác theo sự phân công và hướng dẫn của quản lý trực tiếp trong phạm vi vị trí công việc

- Giới tính: Nam/ Nữ ( Ngoại hình sáng là 1 lợi thế)

- Có khả năng vào hàng và làm việc với các hệ thống chuỗi trên toàn quốc

- Có kỹ năng quản lý và tổ chức sắp xếp công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, thương lượng và xây dựng các mối quan hệ tốt

- Có khả năng làm việc độc lập & tinh thần trách nhiệm cao.

- Có khả năng giao tiếp tốt.

- Có kinh nghiệm nghành Dược hoặc chuyên môn Dược là 1 lợi thế

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

