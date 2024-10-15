Tuyển Phát triển thị trường CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức - Bình Dương - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Giới thiệu và tư vấn bán sản phẩm

- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng

- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng sau khi mua sản phẩm

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

- Sản phẩm: Thiết bị giám sát hành trình dành cho ô tô, tàu cá, camera hành trình,...

Địa điểm làm việc: Tại các đại lý, khách hàng trên địa bàn Khu vực Đồng Nai / Bình Dương / TP. HCM. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam (ưu tiên thế hệ 9x).

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ. Ưu tiên các chuyên ngành điện ô tô.

- Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc

- Vận hành công việc dựa trên Quy trình, hệ thống, sử dụng phần mềm

- Có laptop cá nhân để làm các báo cáo

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm bán hàng trực tiếp, bán hàng dự án, đi thị trường trong và ngoài tỉnh. Ưu tiên kinh nghiệm kinh doanh ô tô, phụ kiện ô tô hoặc liên quan ngành công nghệ thông tin, điện tử, điện máy, tiêu dùng nhanh,...

- Kỹ năng cần thiết: giao tiếp, QL thời gian, kiên trì, thuyết phục, THIẾT LẬP MQH, lập Kế hoạch để đạt Mục tiêu

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lcb: từ 9-10tr. Thu nhập lên đến 15 – trên 20 triệu/tháng

- Thưởng Doanh số hàng tháng. Xét tăng lương 2 lần/ năm.

- Phụ cấp xăng xe, điện thoại.

- Hỗ trợ đường xa, ăn trưa

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm, thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác: nghỉ mát; teambuilding; khám sức khỏe định kỳ; sinh nhật; ốm đau; hiếu hỷ...

- Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH

