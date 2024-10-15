Tuyển Phát triển thị trường CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Phát triển thị trường CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH

Phát triển thị trường

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức

- Bình Dương

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Giới thiệu và tư vấn bán sản phẩm
- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng
- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng sau khi mua sản phẩm
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
- Sản phẩm: Thiết bị giám sát hành trình dành cho ô tô, tàu cá, camera hành trình,...
Địa điểm làm việc: Tại các đại lý, khách hàng trên địa bàn Khu vực Đồng Nai / Bình Dương / TP. HCM. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam (ưu tiên thế hệ 9x).
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ. Ưu tiên các chuyên ngành điện ô tô.
- Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc
- Vận hành công việc dựa trên Quy trình, hệ thống, sử dụng phần mềm
- Có laptop cá nhân để làm các báo cáo
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm bán hàng trực tiếp, bán hàng dự án, đi thị trường trong và ngoài tỉnh. Ưu tiên kinh nghiệm kinh doanh ô tô, phụ kiện ô tô hoặc liên quan ngành công nghệ thông tin, điện tử, điện máy, tiêu dùng nhanh,...
- Kỹ năng cần thiết: giao tiếp, QL thời gian, kiên trì, thuyết phục, THIẾT LẬP MQH, lập Kế hoạch để đạt Mục tiêu

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lcb: từ 9-10tr. Thu nhập lên đến 15 – trên 20 triệu/tháng
- Thưởng Doanh số hàng tháng. Xét tăng lương 2 lần/ năm.
- Phụ cấp xăng xe, điện thoại.
- Hỗ trợ đường xa, ăn trưa
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm, thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác: nghỉ mát; teambuilding; khám sức khỏe định kỳ; sinh nhật; ốm đau; hiếu hỷ...
- Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Vạn Phúc City, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phat-trien-thi-truong-thu-nhap-9-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job212484
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn JHL Việt Nam
Tuyển Phát triển thị trường Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Tập đoàn JHL Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu
Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn JHL Việt Nam
Tuyển Phát triển thị trường Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Tập đoàn JHL Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm