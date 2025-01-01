Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA
- Hồ Chí Minh:
- Lương thỏa thuận (tùy theo năng lực) + Thưởng doanh thu.
- Thưởng lễ, Tết theo chính sách phúc lợi của công ty.
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, được làm việc học hỏi với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã từng công tác nước ngoài, du học...
- Tham gia các khóa học phát triển bản thân., Quận 1
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm và phát triển đối tác để cung cấp dịch vụ cho thuê Photo Booth chụp ảnh tự động cho sự kiện.
- Tìm kiếm và phát triển đối tác để nhượng quyền cửa hàng Photo Booth chụp ảnh tự động.
- Đối tác bao gồm: công ty marketing agency, công ty tổ chức sự kiện, nhà hàng tiệc cưới, studio chụp ảnh cưới, cộng tác viên.
- Vận chuyển và lắp đặt tủ máy Photo Booth chụp ảnh tự động cho sự kiện, cửa hàng nhượng quyền.
- Phối hợp với team Sales Hà Nội và Admin vận hành để xử lý công việc liên quan đến cho thuê sự kiện và mở cửa hàng nhượng quyền.
- Thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 2-3 năm kinh nghiệm về kinh doanh hoặc phát triển đối tác.
- Có máy tính cá nhân.
- Khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
- Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và trung thực.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI