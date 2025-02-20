Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 0.3% doanh thu thu hồi công nợ của năm. Thưởng hiệu quả công việc, công tác phí theo bảng công tác, phụ cấp công tác ở tỉnh....vv... Được tham gia BHXH đầy đủ, đánh giá tăng lương theo năng lực, căn cứ tình hình hoạt động cty và kết quả CV. Nghĩ lễ tết theo quy định của bộ luật lao động, Quận 10

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý đội ngũ kinh doanh, trực tiếp giám sát và đào nhân sự.

Đảo bảo doanh thu theo KPI được giao, phân phối công việc cho nhân viên kinh doanh.

Tìm kiếm phát triển thị trường khách hàng tiềm năng, chính sách hậu mãi cho khách hàng cũ

Xây dựng kế hoạch, phát triển các kênh bán hàng.

Thực hiện ký kết hợp đồng và thanh lý các HĐ bán hàng.

Phân tích xu hướng thị trường, phân khúc khách hàng, sản phẩm cạnh tranh.

Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm

Báo cáo hoạt động của đội ngũ kinh doanh

Báo cáo tình hình thị trường cho CEO

Các công việc khác theo yêu cầu của CEO

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về Sale và quản lý đội nhóm.

Ưu tiên ứng viên từ 25 tuổi đến 34 tuổi, sức khỏe tốt, sẵn sàng đi thị trường, đi tỉnh.

Chủ động trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng quản lý các mối quan hệ và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến phản hồi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 25 triệu VND

Lương cứng: 12 - 14 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin