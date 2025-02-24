Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Việt Phát Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng 10.000.000 - 15.000.000 tùy năng lực ứng viên Thu nhập trung bình từ 10.000.000 - 30.000.000 triệu/ tháng (lương cứng + hoa hồng + thưởng), thỏa thuận theo năng lực. Lương tháng 13 & Thưởng tất cả các ngày lễ tết, tổ chức sinh nhật cá nhân Công ty hỗ trợ ô tô để di chuyển khi đi công tác. Các phí công tác Công ty chi trả toàn bộ Phụ cấp đi lại, xăng xe Được đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng áp dụng công việc Đầy đủ trang thiết bị làm việc, phúc lợi, công tác phí... theo luật la, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Lập danh sách khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch, phương án tiếp cận, gặp gỡ đối tác khách hàng để chăm sóc và xây dựng mối quan hệ bền vững

Hợp tác với nhân viên ở phòng ban khác nhau để được hỗ trợ trong việc đàm phán với khách hàng

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ tốt, trung thực, dễ thích nghi, tinh thần làm việc đồng đội cao

Nghiêm túc trong công việc, yêu thích kinh doanh

Khả năng giao tiếp tốt, tự tin

Ưu tiên có bằng lái B2

Tại Công ty TNHH Việt Phát Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

