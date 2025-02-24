Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Việt Phát Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty TNHH Việt Phát Group
- Hồ Chí Minh: Lương cứng 10.000.000
- 15.000.000 tùy năng lực ứng viên Thu nhập trung bình từ 10.000.000
- 30.000.000 triệu/ tháng (lương cứng + hoa hồng + thưởng), thỏa thuận theo năng lực. Lương tháng 13 & Thưởng tất cả các ngày lễ tết, tổ chức sinh nhật cá nhân Công ty hỗ trợ ô tô để di chuyển khi đi công tác. Các phí công tác Công ty chi trả toàn bộ Phụ cấp đi lại, xăng xe Được đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng áp dụng công việc Đầy đủ trang thiết bị làm việc, phúc lợi, công tác phí... theo luật la, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Lập danh sách khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch, phương án tiếp cận, gặp gỡ đối tác khách hàng để chăm sóc và xây dựng mối quan hệ bền vững
Hợp tác với nhân viên ở phòng ban khác nhau để được hỗ trợ trong việc đàm phán với khách hàng
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nghiêm túc trong công việc, yêu thích kinh doanh
Khả năng giao tiếp tốt, tự tin
Ưu tiên có bằng lái B2
Tại Công ty TNHH Việt Phát Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Phát Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI