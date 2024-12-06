Tuyển Content Creator Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mộc Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mộc Mai
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 240 Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
● Phụ trách hoạt động set up vận hành livetream tiktok cho công ty
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công việc ngành mỹ phẩm
Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mộc Mai Thì Được Hưởng Những Gì
● Lương cứng : 9.0000.000-11.000.000/1 tháng ( tùy năng lực ) + trợ cấp + thưởng KPI (thử việc 2 tháng 85% lương)
● Nghỉ lễ, Tết + thưởng theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mộc Mai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
