Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH T&C Hùng Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Công ty TNHH T&C Hùng Anh
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Công ty TNHH T&C Hùng Anh

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH T&C Hùng Anh

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, tòa nhà Simco sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Tổ chức thi công tại các dự án golf trong nhà và ngoài trời (chủ yếu tại Hà Nội và phía Bắc).
- Quản lý hoạt động chung tại công trường, bao gồm quản lý tiến độ, an toàn, chất lượng và chi phí.
- Thiết kế bản vẽ thi công, bóc tách khối lượng và lập dự toán.
- Lập kế hoạch, báo cáo tiến độ công việc thực hiện hàng tuần.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến Trúc, Mỏ, Giao thông hoặc Đại học chuyên nghành Điện, Điện nhẹ.
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng yêu cầu kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, hoạt bát.
- Làm việc có kế hoạch, trung thực, cẩn thận, chịu áp lực công việc.
- Chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Mong muốn gắn bó lâu dài nếu công việc phù hợp.

Tại Công ty TNHH T&C Hùng Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 9 đến 20 triệu tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH T&C Hùng Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 15-BT16A3 Làng việt kiều Châu Âu, ngõ 23 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

