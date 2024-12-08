Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa One Mount, KĐT Times City, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Biên tập, sáng tạo, sản xuất nội dung & ấn phẩm truyền thông (text, hình ảnh, video, ...) về văn hóa, con người, hoạt động kinh doanh của One Mount trên các kênh truyền thông nội bộ

Phối hợp cùng team Truyền thông nội bộ tập đoàn để lên kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ

Đề xuất, cùng team phát triển các ý tưởng cho các hoạt động thúc đẩy văn hóa tổ chức & gắn kết đội nhóm

Sinh viên hoặc sinh viên mới tốt nghiệp có khả năng làm full-time

Ưu tiên theo học chuyên ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có kỹ năng viết tốt Tư duy sáng tạo và thẩm mỹ tốt Trình độ tiếng Anh: có kỹ năng viết và đọc tốt Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong sáng tạo nội dung (truyền thông, marking, branding) và có khả năng chụp ảnh/ dựng video và kỹ năng thiết kế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương và Trợ cấp:

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường

Được cấp laptop, màn hình và các thiết bị làm việc hiện đại.

2. Cơ hội nghề nghiệp

Trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo cùng các kỹ sư hàng đầu tại Việt Nam và các kỹ sư từ Google, Amazon, Oracle...

Cơ hội tham gia giải quyết các bài toán đầy thách thức và đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái số lớn nhất Việt Nam

Được tài trợ chi phí thi chứng chỉ

Cơ hội thăng tiến rõ ràng và linh hoạt.

3. Môi trường làm việc

Văn phòng Agile hiện đại với nhiều không gian mở và khu vực dùng chung như phòng yoga, gym, gaming, khu vực ăn trưa....

Tủ đồ cá nhân riêng biệt, mở khóa bằng QR Code

Văn hóa học tập, sáng tạo được phát triển mạnh mẽ tại One Mount

Các chương trình văn hóa nội bộ phong phú, đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

