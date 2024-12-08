Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa One Mount, KĐT Times City, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Biên tập, sáng tạo, sản xuất nội dung & ấn phẩm truyền thông (text, hình ảnh, video, ...) về văn hóa, con người, hoạt động kinh doanh của One Mount trên các kênh truyền thông nội bộ
Phối hợp cùng team Truyền thông nội bộ tập đoàn để lên kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ
Đề xuất, cùng team phát triển các ý tưởng cho các hoạt động thúc đẩy văn hóa tổ chức & gắn kết đội nhóm
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên hoặc sinh viên mới tốt nghiệp có khả năng làm full-time
Ưu tiên theo học chuyên ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có kỹ năng viết tốt Tư duy sáng tạo và thẩm mỹ tốt Trình độ tiếng Anh: có kỹ năng viết và đọc tốt Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong sáng tạo nội dung (truyền thông, marking, branding) và có khả năng chụp ảnh/ dựng video và kỹ năng thiết kế
Ưu tiên theo học chuyên ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có kỹ năng viết tốt Tư duy sáng tạo và thẩm mỹ tốt Trình độ tiếng Anh: có kỹ năng viết và đọc tốt Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong sáng tạo nội dung (truyền thông, marking, branding) và có khả năng chụp ảnh/ dựng video và kỹ năng thiết kế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
1. Lương và Trợ cấp:
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường
Được cấp laptop, màn hình và các thiết bị làm việc hiện đại.
2. Cơ hội nghề nghiệp
Trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo cùng các kỹ sư hàng đầu tại Việt Nam và các kỹ sư từ Google, Amazon, Oracle...
Cơ hội tham gia giải quyết các bài toán đầy thách thức và đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái số lớn nhất Việt Nam
Được tài trợ chi phí thi chứng chỉ
Cơ hội thăng tiến rõ ràng và linh hoạt.
3. Môi trường làm việc
Văn phòng Agile hiện đại với nhiều không gian mở và khu vực dùng chung như phòng yoga, gym, gaming, khu vực ăn trưa....
Tủ đồ cá nhân riêng biệt, mở khóa bằng QR Code
Văn hóa học tập, sáng tạo được phát triển mạnh mẽ tại One Mount
Các chương trình văn hóa nội bộ phong phú, đa dạng.
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường
Được cấp laptop, màn hình và các thiết bị làm việc hiện đại.
2. Cơ hội nghề nghiệp
Trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo cùng các kỹ sư hàng đầu tại Việt Nam và các kỹ sư từ Google, Amazon, Oracle...
Cơ hội tham gia giải quyết các bài toán đầy thách thức và đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái số lớn nhất Việt Nam
Được tài trợ chi phí thi chứng chỉ
Cơ hội thăng tiến rõ ràng và linh hoạt.
3. Môi trường làm việc
Văn phòng Agile hiện đại với nhiều không gian mở và khu vực dùng chung như phòng yoga, gym, gaming, khu vực ăn trưa....
Tủ đồ cá nhân riêng biệt, mở khóa bằng QR Code
Văn hóa học tập, sáng tạo được phát triển mạnh mẽ tại One Mount
Các chương trình văn hóa nội bộ phong phú, đa dạng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI