Tuyển Phóng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, Tòa Nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Trao đổi cùng nhóm sản xuất để lên ý tưởng cho các chương trình podcast VnExpress đang sản xuất, có thể đề xuất các ý tưởng cho các chương trình mới. Lên ý tưởng cho từng tập cụ thể. Triển khai thực hiện nội dung bao gồm lên kịch bản, thu nhập dữ liệu, tìm nhân vật, phỏng vấn, hậu kỳ... Đồng thời, đóng vai trò là host, dẫn dắt nội dung, hoàn thiện sản phẩm.
Trao đổi cùng nhóm sản xuất để lên ý tưởng cho các chương trình podcast VnExpress đang sản xuất, có thể đề xuất các ý tưởng cho các chương trình mới.
Lên ý tưởng cho từng tập cụ thể.
Triển khai thực hiện nội dung bao gồm lên kịch bản, thu nhập dữ liệu, tìm nhân vật, phỏng vấn, hậu kỳ...
Đồng thời, đóng vai trò là host, dẫn dắt nội dung, hoàn thiện sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Có kinh nghiệm nghiên cứu/học/làm podcast trong các lĩnh vực như Tài chính – Kinh doanh; Thời sự là 1 lợi thế. Kỹ năng dẫn dắt trực tiếp tốt; phỏng vấn, giao tiếp tốt. Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy logic, phát hiện và triển khai những đề tài thời sự, kinh tế...chuyên sâu. Biết cách xây dựng nguồn tin trong lĩnh vực phụ trách (doanh nhân, chuyên gia...) Sử dụng phần mềm hậu kỳ audio: Adobe Audition...
Tốt nghiệp Đại học
Có kinh nghiệm nghiên cứu/học/làm podcast trong các lĩnh vực như Tài chính – Kinh doanh; Thời sự là 1 lợi thế.
Kỹ năng dẫn dắt trực tiếp tốt; phỏng vấn, giao tiếp tốt.
Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy logic, phát hiện và triển khai những đề tài thời sự, kinh tế...chuyên sâu.
Biết cách xây dựng nguồn tin trong lĩnh vực phụ trách (doanh nhân, chuyên gia...)
Sử dụng phần mềm hậu kỳ audio: Adobe Audition...

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Báo điện tử tiếng Việt nhiều người xem nhất. Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn (Thu nhập bình quân từ 15 - 17 tháng/ năm). Thưởng tháng 13. Thưởng sinh nhật VnExpress (1/2 tháng). Thưởng theo hiệu quả công việc. Chế độ nghỉ mát hàng năm Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (khoảng 1 - 1,2 triệu/ tháng). Hỗ trợ trang phục (5 triệu/ năm), laptop: theo quy định của công ty. Chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và người thân Chính sách đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng. Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding.
Làm việc tại Báo điện tử tiếng Việt nhiều người xem nhất.
Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn (Thu nhập bình quân từ 15 - 17 tháng/ năm).
Thưởng tháng 13.
Thưởng sinh nhật VnExpress (1/2 tháng).
Thưởng theo hiệu quả công việc.
Chế độ nghỉ mát hàng năm
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (khoảng 1 - 1,2 triệu/ tháng).
Hỗ trợ trang phục (5 triệu/ năm), laptop: theo quy định của công ty.
Chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và người thân
Chính sách đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng.
Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

