Tuyển Phụ bếp BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện lau chùi các dụng cụ ăn uống đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bệnh viện
- Thực hiện sắp xếp bàn ghế, không gian phòng ăn tiếp đón khach
- Phục vụ món ăn theo yêu cầu của khách, đảm báo đúng yêu cầu
- Các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Ưu tiên kinh nghiệm lĩnh vực nhà hàng/khách sạn
- Sức khỏe tốt có thể làm theo ca
- Tốt nghiệp trung cấp
Tại BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và tập đoàn: BHXH, BHYT, BHNT và Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Sun Care,
Hỗ trợ nhà ở, công tác phí, thâm niên, chính sách an cư lạc nghiệp, thưởng Lễ/Tết,... sử dụng các dịch vụ ưu đãi khác của tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
