Tuyển Phụ bếp BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện lau chùi các dụng cụ ăn uống đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bệnh viện

- Thực hiện sắp xếp bàn ghế, không gian phòng ăn tiếp đón khach

- Phục vụ món ăn theo yêu cầu của khách, đảm báo đúng yêu cầu

- Các công việc khác theo phân công của quản lý

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Ưu tiên kinh nghiệm lĩnh vực nhà hàng/khách sạn

- Sức khỏe tốt có thể làm theo ca

- Tốt nghiệp trung cấp

Thu nhập cạnh tranh phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và tập đoàn: BHXH, BHYT, BHNT và Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Sun Care,

Hỗ trợ nhà ở, công tác phí, thâm niên, chính sách an cư lạc nghiệp, thưởng Lễ/Tết,... sử dụng các dịch vụ ưu đãi khác của tập đoàn

