Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Potech làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Potech
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- An Giang:
- 350/33/10/9B Quốc Lộ 1, Khu Phố 4, Phường An Phú Đông, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lên kế hoạch nội dung & Sáng tạo nội dung, quản trị và vận hành các kênh Social media: Tiktok, Facebook, Youtube, Instagram,... Hiểu thuật toán của từng nền tảng. Có kinh nghiệm xây kênh short video là một điểm cộng lớn.
Viết kịch bản shorts video, video quảng cáo sản phẩm, video viral, TVC,..
Chỉnh sửa thiết kế hình ảnh và tài liệu sản phẩm.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh và video (Adobe Premiere), design (Photoshop, Canva), Capcut, các phần AI
Có kiến thức về các kênh social media và các trend trên social media.
Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương.
Giới tính Nam
Trên 2 năm kinh nghiệm
Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 7
Có kiến thức về các kênh social media và các trend trên social media.
Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương.
Giới tính Nam
Trên 2 năm kinh nghiệm
Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 7
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Potech Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10.000.000-12.000.000 ( thỏa thuận) +% doanh số gia tăng
Tăng lương: cố định hàng năm + theo năng lực.
Phúc lợi : Bảo hiểm, phụ cấp ăn ở, đi lại, thưởng năm và các ngày lễ…
Địa điểm làm việc: P.An Phú Đông, Q12, TP.HCM.
Có chỗ ở tại nhà xưởng trong trường hợp có yêu cầu.
Tăng lương: cố định hàng năm + theo năng lực.
Phúc lợi : Bảo hiểm, phụ cấp ăn ở, đi lại, thưởng năm và các ngày lễ…
Địa điểm làm việc: P.An Phú Đông, Q12, TP.HCM.
Có chỗ ở tại nhà xưởng trong trường hợp có yêu cầu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Potech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI