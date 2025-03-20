Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Potech làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - 350/33/10/9B Quốc Lộ 1, Khu Phố 4, Phường An Phú Đông, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên kế hoạch nội dung & Sáng tạo nội dung, quản trị và vận hành các kênh Social media: Tiktok, Facebook, Youtube, Instagram,... Hiểu thuật toán của từng nền tảng. Có kinh nghiệm xây kênh short video là một điểm cộng lớn.

Viết kịch bản shorts video, video quảng cáo sản phẩm, video viral, TVC,..

Chỉnh sửa thiết kế hình ảnh và tài liệu sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh và video (Adobe Premiere), design (Photoshop, Canva), Capcut, các phần AI

Có kiến thức về các kênh social media và các trend trên social media.

Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương.

Giới tính Nam

Trên 2 năm kinh nghiệm

Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 7

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Potech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000-12.000.000 ( thỏa thuận) +% doanh số gia tăng

Tăng lương: cố định hàng năm + theo năng lực.

Phúc lợi : Bảo hiểm, phụ cấp ăn ở, đi lại, thưởng năm và các ngày lễ…

Địa điểm làm việc: P.An Phú Đông, Q12, TP.HCM.

Có chỗ ở tại nhà xưởng trong trường hợp có yêu cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Potech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin