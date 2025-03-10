Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Kinh Doanh Và Công Nghệ Win Win làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 4 Ngõ 293 Khuất Duy Tiến,Hà Nội

Producer (Sản xuất phim)

Nhận đề bài (take-brief), phân tích đề bài (de-brief) khi nhận được từ Account (và khách hàng)

Tìm hiểu thông tin, sản phẩm của khách hàng (khai thác, tìm ra câu chuyện thương hiệu, các điểm tiêu biểu, nổi bật nhất, nét riêng của công ty/ sản phẩm/ dịch vụ)

Khai thác tài liệu, lên ý tưởng (Big Idea). Xây dựng kịch bản chi tiết, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng, hoàn thiện kịch bản

Gửi quản lý và khách hàng duyệt các ý tưởng đã triển khai, nhận hồi đáp của khách hàng và phản hồi

Chuyển giao kịch bản cho đội sản xuất (đội 2D,3D, dựng phim, tiền kỳ....)

Theo dõi và hỗ trợ cùng đội sản xuất vào ngày quay để rà soát, điều chỉnh các cảnh quay đúng với kịch bản

Kiểm tra lại sản phẩm cuối cùng, phát hiện và kết hợp với các bộ phận khác để sửa lỗi

Theo dõi phản hồi của khán giả về những sản phẩm thuộc bản quyền Công ty.

Sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Agency & Production house

Sử dụng thành thạo Microsoft Office, tin học văn phòng (đặc biệt là Powerpoint và các công cụ trình duyệt khác)

Khả năng sáng tạo, phân tích, tư duy tốt, gu thẩm mỹ, nhạy bén.

Kỹ năng tìm kiếm, tham khảo tốt. Đánh giá cao những cá nhân có gu xem phim, review phim điện ảnh, phim kinh điển hoặc các dòng phim quảng cáo nổi tiếng trên thế giới

Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Và Công Nghệ Win Win Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 – 15.000.000đ + KPI + Thưởng dự án

Thời gian làm việc: 08:30 - 17:30 1 Tháng nghỉ 4 ngày ( tự chọn )

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép năm...

Review lương hàng năm, thưởng lễ Tết

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Và Công Nghệ Win Win

