Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH MTV Seven làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 14 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Producer (Sản xuất phim)

Chịu trách nhiệm về việc sản xuất nội dung hình ảnh của công ty

Làm việc với Media Leader lên kế hoạch chụp ảnh sản phẩm, model, lookbook...

Phối hợp team xây dựng concept phù hợp với từng dòng sản phẩm

Xử lý ảnh hậu kỳ hình ảnh sản phẩm, retouch,...

Thiết kế hình ảnh sản phẩm cho các chiến dịch quảng cáo Facebook, TMĐT,…

Quản lý thư viện hình ảnh, video của công ty.

Phối hợp với bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của Team.

Các nhiệm vụ khác dưới sự chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên các ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, thời trang

Có tố chất chụp và chỉnh sửa ảnh mỹ phẩm, thời trang (gu thẩm mỹ, bố cục, nắm bắt khoảnh khắc và tương tác với model/sản phẩm)

Có điểm mạnh về setup lighting

Nhạy bén với các xu hướng trên các MXH

Sáng tạo, chủ động trong công việc

Sử dụng thành thạo các loại máy ảnh phổ biến

Sử dụng thành thạo các phần mềm AI, Photoshop, Lightroom, Premiere,..

Sử dụng thành thạo các thiết bị chụp hình studio và các phương án chụp hình ngoài trời.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH MTV Seven Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14tr - 20tr + KPIs hiệu quả công việc,.. ( Thu nhập không giới hạn )

Được đăng ký tham gia nhiều khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển bản thân

Ký HĐLĐ và đóng BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc đạt yêu cầu

Thưởng các ngày Lễ và Tết Âm lịch.

Phúc lợi khác từ công đoàn ( Tiệc tùng, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau,...)

Chế độ du lịch, nghỉ mát ít nhất 1 năm/ lần

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Seven

