Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH MTV Seven làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 14 - 20 Triệu

Công Ty TNHH MTV Seven
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty TNHH MTV Seven

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH MTV Seven

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm về việc sản xuất nội dung hình ảnh của công ty
Làm việc với Media Leader lên kế hoạch chụp ảnh sản phẩm, model, lookbook...
Phối hợp team xây dựng concept phù hợp với từng dòng sản phẩm
Xử lý ảnh hậu kỳ hình ảnh sản phẩm, retouch,...
Thiết kế hình ảnh sản phẩm cho các chiến dịch quảng cáo Facebook, TMĐT,…
Quản lý thư viện hình ảnh, video của công ty.
Phối hợp với bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của Team.
Các nhiệm vụ khác dưới sự chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên các ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, thời trang
Có tố chất chụp và chỉnh sửa ảnh mỹ phẩm, thời trang (gu thẩm mỹ, bố cục, nắm bắt khoảnh khắc và tương tác với model/sản phẩm)
Có điểm mạnh về setup lighting
Nhạy bén với các xu hướng trên các MXH
Sáng tạo, chủ động trong công việc
Sử dụng thành thạo các loại máy ảnh phổ biến
Sử dụng thành thạo các phần mềm AI, Photoshop, Lightroom, Premiere,..
Sử dụng thành thạo các thiết bị chụp hình studio và các phương án chụp hình ngoài trời.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH MTV Seven Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14tr - 20tr + KPIs hiệu quả công việc,.. ( Thu nhập không giới hạn )
Được đăng ký tham gia nhiều khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển bản thân
Ký HĐLĐ và đóng BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc đạt yêu cầu
Thưởng các ngày Lễ và Tết Âm lịch.
Phúc lợi khác từ công đoàn ( Tiệc tùng, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau,...)
Chế độ du lịch, nghỉ mát ít nhất 1 năm/ lần
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Seven

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Seven

Công Ty TNHH MTV Seven

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 145 Lê Văn Duyệt, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

