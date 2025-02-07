Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Cao Kỳ Beauty Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 262 Nguyễn Đình Chiểu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung sáng tạo, chất lượng cao cho kênh TikTok.

Quay dựng video bằng điện thoại với khả năng bắt trend nhanh chóng, góc quay độc đáo và thu hút.

Chuyên quay dựng các video về lĩnh vực beauty (làm đẹp), với kỹ năng ghi lại chi tiết đẹp nhất của các sản phẩm/dịch vụ.

Tối ưu hóa nội dung theo xu hướng và hành vi của người dùng TikTok.

Kết hợp kỹ năng kể chuyện và thẩm mỹ thị giác để tạo ra các video lan tỏa mạnh mẽ.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê và kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quay dựng nội dung TikTok, ưu tiên đã từng làm trong lĩnh vực Beauty.

Kỹ năng quay dựng: Thành thạo các app chỉnh sửa video trên điện thoại (CapCut, InShot, VN...).

Sáng tạo nội dung: Hiểu cách bắt trend, sáng tạo ý tưởng mới, xây dựng nội dung cuốn hút và phù hợp với khách hàng mục tiêu.

Có kiến thức cơ bản về làm đẹp, mỹ phẩm hoặc các dịch vụ liên quan là một lợi thế.

Năng động, tinh thần học hỏi cao và sẵn sàng làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo.

Tại Công ty TNHH Cao Kỳ Beauty Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 9tr-13tr + thưởng doanh thu.

Phụ cấp cơm

Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng quay dựng và sản xuất nội dung.

Các chính sách khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cao Kỳ Beauty Academy

