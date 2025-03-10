Tuyển Producer (Sản xuất phim) Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Đến 15 Triệu

• Quay clip, Chỉnh clip, Chụp ảnh bằng điện thoải để làm Tiktok, Reels...

• Có giọng nói hay để thu âm là một lợi thế.

• Cập nhật xu hướng: Bắt trend nhanh, đề xuất nội dung mới mẻ để thương hiệu thời trang luôn nổi bật.

• Phối hợp với team media, cùng đạt được kết quả tốt nhất.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Biết và đã từng có kinh nghiệm dùng điện thoại quay clip tiktok, chỉnh sửa. Cũng như biết chụp ảnh.

• Biết viết kịch bản là một lợi thế

• Có kinh nghiệm 2-3 năm trong lĩnh vực content marketing về thời trang, làm đẹp.

• Kỹ năng viết sáng tạo, cuốn hút, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.

• Hiểu về social media, biết cách tạo nội dung viral, thu hút tương tác.

• Chủ động, sáng tạo, bắt trend nhanh.

Tại Cơ sở sản xuất thời trang Mony Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 10-15 triệu (tùy năng lực) + Thưởng theo hiệu quả nội dung.

• Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động, cơ hội phát triển mạnh.

• Được tham gia du lịch, picnic cùng văn hoá công ty mỗi năm

- Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cơ sở sản xuất thời trang Mony

