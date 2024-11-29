Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Producer (Sản xuất phim)

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Celadon Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Mproject Media đang tìm kiếm ứng viên QUAY DỰNG yêu nghệ thuật, đam mê sáng tạo, đưa ra các ý tưởng mới để đồng hành với đội nhóm gen Z trẻ trung, năng động cùng phát triển các dự án truyền thông, quảng cáo đa lĩnh vực: thời trang, mỹ phẩm, kim cương.., đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để các bạn thể hiện bản thân và tiềm năng bên trong chính mình.
- Thực hiện quay và dựng video đa dạng, đa lĩnh vực theo các dự án của công ty: video tiktok giải trí, thời trang, bất động sản, mỹ phẩm,...
- Phát triển, triển khai quay dựng các hình thức video mới, trending
- Quản lý và lưu trữ các source video của công ty.
- Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hơn 2 năm kinh nghiệm trong trong lĩnh vực quay dựng và edit
- Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên dụng và phần mềm edit
- Có kỹ năng quay phim, chỉnh sửa video
- Tinh thần tự giác, trách nhiệm, chủ động cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12-15tr ( thỏa thuận theo năng lực ).
- Môi trường thân thiện “work hard play hard”.
- Được training và phát triển các kỹ năng chuyên môn.
- Khen thưởng lễ, tết, thưởng nóng theo dự án của công ty.
- Du lịch, team building hàng năm;
- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27B Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

