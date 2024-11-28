Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH OTSU LABS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chung Cư Gold View 346 Bến Vân Đồn P1, Q4, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình lên kế hoạch sản xuất, hỗ trợ chuẩn bị lịch trình, phân phối công việc cho các bộ phận liên quan;

Set up deadline các task, giám sát tiến độ và cập nhật thông tin về tình hình hoàn thành công việc của các đội ngũ (như đội ngũ concept artist, storyboard, animator);

Tổ chức họp và giao tiếp nội bộ;

Theo dõi và quản lý các tài liệu, assets, và thông tin cần thiết cho dự án;

Đảm bảo các tài nguyên sản xuất (file, phần mềm, dụng cụ) được lưu trữ và chia sẻ đúng cách giữa các bộ phận;

Giải quyết các vấn đề phát sinh;

Lập báo cáo và phân tích theo tuần, tháng;

Thời gian làm việc: từ 8h00 - 17h00 (hoặc theo tính chất công việc), từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 23 - 28 tuổi;

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành truyền thông, marketing, mỹ thuật, ngoại ngữ;

Giao tiếp tiếng Anh khá;

Hiểu và thích về văn hoá anime;

Biết về phim ảnh, hoạt hình;

Thành thạo các công cụ quản lý dự án như Google Sheets, Google Slide, Asana, hoặc các phần mềm tương tự;

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quy trình sản xuất phim hoạt hình (2D và/hoặc 3D);

Biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH OTSU LABS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 - 15 triệu (gross);

Thưởng lương tháng 13, thưởng dự án (theo tình hình kinh doanh của công ty);

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết... theo quy định của Nhà nước;

Được cấp thiết bị, máy móc hỗ trợ công việc;

Du lịch, nghỉ mát và tham gia các hoạt động teambuilding hằng năm;

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung và được tạo điều kiện phát huy tốt đa năng lực;

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển trong lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OTSU LABS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin