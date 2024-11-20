Tuyển Producer (Sản xuất phim) Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 77 Hoàng Hoa Thám, phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa theo kế hoạch marketing tổng thể.
Lên ý tưởng concept - kịch bản quay – dựng video.... cho các tuyến nội dung trên Tiktok
Phối hợp với Designer/Production và Trực tiếp sáng tạo.
Sản xuất nội dung theo chiến lược thương hiệu của sản phẩm trên đa dạng nền tảng: Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube…
Đề xuất chiến lược và kế hoạch xây dựng, phát triển kênh Tik Tok.
Lên ý tưởng concept - kịch bản quay – dựng, brief hình ảnh,…. cho các tuyến nội dung trên Tiktok.
Đề xuất và làm việc với các KOLS phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch.
Báo cáo định kỳ và báo các sự vụ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt huyết trong công việc, tinh thần học hỏi cao
Thành thạo sử dụng Cap Cut.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, TMV, phòng khám…
Hiểu rõ thuật toán bài biết của các kênh mạng xã hội hay website.
Có kỹ năng viết bài, định hướng, sáng tạo và biết nắm bắt xu hướng content, bắt trend.
Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chủ động trong công việc.

Tại Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 13 triệu/ tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Được đào tạo A - Z. Cập nhật các kiến thức mới nhất về Marketing.
Lộ trình thăng tiến sự nghiệp dài hạn.
Hưởng các chính sách đãi ngộ của Công ty như lễ, tết, sinh nhật…
Thưởng quý dành cho phòng Marketing (Tùy theo hiệu quả của chiến dịch Marketing)
Du lịch, teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio

Viện Cơ Xương Khớp IBone Fisio

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 77 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

