Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 16 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc
Mô tả công việc
Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng, kịch bản, nội dung phù hợp với đối tượng khách hàng dịch vụ của công ty
Xây dựng, sản xuất nội dung video ngắn, video quảng, video viral cáo cùng team trên nền tảng Tiktok, Facebook, Youtube
Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của các nền tảng Social
Yêu Cầu Công Việc
Yêu cầu ứng viên
Có khả năng cập nhật trend và sáng tạo nội dung
Kỹ năng làm việc nhóm, triển khai ý tưởng tốt
Đam mê lĩnh vực quảng cáo, giải trí, truyền thông...
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực Sáng tạo nội dung video ngắn (Tiktok/ Youtube Short)
Biết booking và làm việc với KOLs
Quyền Lợi
Quyền lợi
Review lương 2 lần/ năm
Thưởng lễ, tết, tháng lương 13 + 14, sinh nhật, team bulding và các chế độ khác
Được làm dịch vụ miễn phí khi làm nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển
