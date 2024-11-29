Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center

Producer (Sản xuất phim)

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 16 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc
Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng, kịch bản, nội dung phù hợp với đối tượng khách hàng dịch vụ của công ty
Xây dựng, sản xuất nội dung video ngắn, video quảng, video viral cáo cùng team trên nền tảng Tiktok, Facebook, Youtube
Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của các nền tảng Social

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
Có khả năng cập nhật trend và sáng tạo nội dung
Kỹ năng làm việc nhóm, triển khai ý tưởng tốt
Đam mê lĩnh vực quảng cáo, giải trí, truyền thông...
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực Sáng tạo nội dung video ngắn (Tiktok/ Youtube Short)
Biết booking và làm việc với KOLs

Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
Review lương 2 lần/ năm
Thưởng lễ, tết, tháng lương 13 + 14, sinh nhật, team bulding và các chế độ khác
Được làm dịch vụ miễn phí khi làm nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 84C Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

