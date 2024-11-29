Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc

Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng, kịch bản, nội dung phù hợp với đối tượng khách hàng dịch vụ của công ty

Xây dựng, sản xuất nội dung video ngắn, video quảng, video viral cáo cùng team trên nền tảng Tiktok, Facebook, Youtube

Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của các nền tảng Social

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Có khả năng cập nhật trend và sáng tạo nội dung

Kỹ năng làm việc nhóm, triển khai ý tưởng tốt

Đam mê lĩnh vực quảng cáo, giải trí, truyền thông...

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực Sáng tạo nội dung video ngắn (Tiktok/ Youtube Short)

Biết booking và làm việc với KOLs

Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Review lương 2 lần/ năm

Thưởng lễ, tết, tháng lương 13 + 14, sinh nhật, team bulding và các chế độ khác

Được làm dịch vụ miễn phí khi làm nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center

