Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 842/1/33 Nguyễn Kiệm, P3,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Số lượng: 02 người

Mô tả công việc

- Quay và dựng các video tin tức bất động sản, review dự án, talk show…

- Quay dựng, cắt ghép video và chỉnh sửa âm thanh cho các kênh: Youtube; Tiktok; Facebook; ....

- Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của công ty

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý.

- Nam, có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

- Biết sử dụng Flycam

- Có kinh nghiệm quay/dựng

- Biết sử dụng các phần mềm xử lý video, ảnh như: Adobe Premiere, Photoshop, After Effect...

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong công việc

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

-Lương thỏa thuận +Lương KPI + nhuận bút + thưởng + phụ cấp cơm trưa.

-Làm việc tại văn phòng tòa soạn ở TP.HCM.Thời gian: từ Thứ 2 đến thứ 6 ( 8h00-17h30) và thứ 7 (8h00-12h00)

-Lương KPI cao nhất tháng sẽ thưởng nóng theo qui định

-Phúc lợi: Quà sinh nhật, quà Tết Nguyên đán, Trung thu, Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ VN 20/10, quà cưới, thăm hỏi…

-Dịch vụ thể thao miễn phí hằng tuần cho CBNV giao lưu, rèn luyện sức khỏe

-Được ký Hợp đồng lao động, đóng BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

-Du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ khác .....

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

