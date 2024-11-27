Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 842/1/33 Nguyễn Kiệm, P3,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Số lượng: 02 người
Mô tả công việc
- Quay và dựng các video tin tức bất động sản, review dự án, talk show…
- Quay dựng, cắt ghép video và chỉnh sửa âm thanh cho các kênh: Youtube; Tiktok; Facebook; ....
- Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của công ty
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý.
- Nam, có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
- Biết sử dụng Flycam
- Có kinh nghiệm quay/dựng
- Biết sử dụng các phần mềm xử lý video, ảnh như: Adobe Premiere, Photoshop, After Effect...
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong công việc
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
-Lương thỏa thuận +Lương KPI + nhuận bút + thưởng + phụ cấp cơm trưa.
-Làm việc tại văn phòng tòa soạn ở TP.HCM.Thời gian: từ Thứ 2 đến thứ 6 ( 8h00-17h30) và thứ 7 (8h00-12h00)
-Lương KPI cao nhất tháng sẽ thưởng nóng theo qui định
-

Tại Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

-Dịch vụ thể thao miễn phí hằng tuần cho CBNV giao lưu, rèn luyện sức khỏe
-Được ký Hợp đồng lao động, đóng BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.
-Du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ khác .....
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát

Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 842/1/33 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

