Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Artius làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Artius
- Hồ Chí Minh:
- Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
- Triển khai bảng vẽ 3D
Kết quả cần đạt được - Purpose
- Đảm bảo bàn giao bảng vẽ đúng tiếng độ được giao. Trình bày bảng vẽ đúng ý đồ thiết kế đưa ra.
- Nhận thông tin kịp thời nếu có chỉnh sửa bản vẽ.
- Giúp nhanh hòa nhập môi trường làm việc mới.
- Đảm bảo đủ nhân sự cho các công trình.
- Đảm bảo tiến độ bàn giao bảng vẽ.
Công việc chi tiết - Detailed Tasks
- Nhận thông tin từ thiết kế.
- Báo cáo tiếng độ hoàng thành
- Lên bảng vẽ tương tác trao đổi với thiết kế.
- Render test để thiết kế xem và chỉnh sửa.
- Render final.
- Tương tác phối hợp các bộ phận
Kết quả cần đạt được - Purpose
- Nhận thông tin kịp thời nếu có chỉnh sửa bản vẽ.
Công việc chi tiết - Detailed Tasks
- Trao đổi công việc với các bộ phận, nếu có sai xót tìm phương án và chỉnh sửa bản vẽ.
- Hỗ trợ nhân sự mới
Kết quả cần đạt được - Purpose
- Giúp nhanh hòa nhập môi trường làm việc mới.
Công việc chi tiết - Detailed Tasks
- Hướng dẫn quy trình làm việc.
- Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
- Phân công việc cho các thành viên trong nhóm / Hỗ trợ và chia sẻ công việc các thành viên trong nhóm
Kết quả cần đạt được - Purpose
- Đảm bảo đủ nhân sự cho các công trình.
- Đảm bảo tiến độ bàn giao bảng vẽ.
Công việc chi tiết - Detailed Tasks
- Nhận thông tin từ thiết kế.
- Chia việc cho các thành viên trong nhóm hợp lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 23 tuổi trở lên
Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng, Chứng chỉ Quốc tế. Chuyên ngành: Xây dựng, trang trí Nội thất
Kinh nghiệm: 3-5 năm
Trình độ: chuyên ngành Thiết kế Nội Thất
Nơi làm việc: Văn phòng Quận 7
Mức lương: Thỏa thuận
Thời gian làm việc là từ thứ 2- thứ 6 từ 8h-5h, thứ 7 từ 8h-12h
Được hưởng đầy đủ chế độ theo qui định Nhà nước
Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Artius Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Artius
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI