Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Artius làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc

- Triển khai bảng vẽ 3D

Kết quả cần đạt được - Purpose

- Đảm bảo bàn giao bảng vẽ đúng tiếng độ được giao. Trình bày bảng vẽ đúng ý đồ thiết kế đưa ra.

- Nhận thông tin kịp thời nếu có chỉnh sửa bản vẽ.

- Giúp nhanh hòa nhập môi trường làm việc mới.

- Đảm bảo đủ nhân sự cho các công trình.

- Đảm bảo tiến độ bàn giao bảng vẽ.

Công việc chi tiết - Detailed Tasks

- Nhận thông tin từ thiết kế.

- Báo cáo tiếng độ hoàng thành

- Lên bảng vẽ tương tác trao đổi với thiết kế.

- Render test để thiết kế xem và chỉnh sửa.

- Render final.

- Tương tác phối hợp các bộ phận

Kết quả cần đạt được - Purpose

Công việc chi tiết - Detailed Tasks

- Trao đổi công việc với các bộ phận, nếu có sai xót tìm phương án và chỉnh sửa bản vẽ.

- Hỗ trợ nhân sự mới

Kết quả cần đạt được - Purpose

Công việc chi tiết - Detailed Tasks

- Hướng dẫn quy trình làm việc.

- Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

- Phân công việc cho các thành viên trong nhóm / Hỗ trợ và chia sẻ công việc các thành viên trong nhóm

Kết quả cần đạt được - Purpose

Công việc chi tiết - Detailed Tasks

- Chia việc cho các thành viên trong nhóm hợp lý.