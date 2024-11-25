Tuyển Producer (Sản xuất phim) Thẩm mỹ viện Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lên ý tưởng thiết kế, phối hợp với biên tập viên xây dựng nội dung kịch bản video;

- Quay, dựng clip, xử lý video, xử lý hình ảnh theo chiến lược marketing của sản phẩm, dịch vụ;

- Sản xuất và chỉnh sửa nội dung video cho tiktok, youtube, facebook, và website của công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí.

- Sử dụng tốt các công cụ, phần mềm dựng phim ...

- Có khả năng tư duy và sáng tạo tốt.

- Nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng xã hội, văn hóa, giải trí thịnh hành.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực trong công việc

Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-20 triệu/ tháng. Lương đúng ngày. Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh.

Thưởng: theo kết quả kinh doanh của công ty hàng năm.

Phúc lợi:

Các ngày kỷ niệm trong năm: 8/3, 10/3 AL, 30/4, 1/5, Trung thu, 2/9, 20/10, Tết Dương Lịch, Âm Lịch có quà/ thưởng.

Sinh nhật bản thân.

Phúc lợi khác: cưới, hiếu hỉ...

Làm đẹp giá nhân viên.

Phép năm: 12 ngày/ năm, sử dụng đến tháng 3 năm sau.

Môi trường: làm việc thoải mái, sáng tạo.

Cơ hội: phát triển lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin