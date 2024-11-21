Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 5/114 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Viết kịch bản, biên tập nội dung Short Video.

Phụ trách các nội dung bài viết như: giới thiệu doanh nghiệp, PR, sự kiện, sales page (review, chuyên gia, giới thiệu sản phẩm) cho nền tảng website và mạng xã hội.

Đăng bài chuẩn SEO trên các nền tảng.

Phối hợp với bộ phận media để triển khai dự án cho khách hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí truyền thông

Từ 22 tuổi trở lên

Có kinh nghiệm về lĩnh vực công ty đang kinh doanh

Có khả năng diễn đạt ý tưởng và phân tích ngữ nghĩa nội dung tốt

Kinh nghiệm làm việc với khách hàng B2B

Chịu được áp lực công việc

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhâp: 7tr-12tr

Tất cả quyền lợi theo luật lao động

Du lịch nghỉ mát hàng năm

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được đào tạo nâng cao chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK

