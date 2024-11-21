Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 5/114 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Viết kịch bản, biên tập nội dung Short Video.
Phụ trách các nội dung bài viết như: giới thiệu doanh nghiệp, PR, sự kiện, sales page (review, chuyên gia, giới thiệu sản phẩm) cho nền tảng website và mạng xã hội.
Đăng bài chuẩn SEO trên các nền tảng.
Phối hợp với bộ phận media để triển khai dự án cho khách hàng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí truyền thông
Từ 22 tuổi trở lên
Có kinh nghiệm về lĩnh vực công ty đang kinh doanh
Có khả năng diễn đạt ý tưởng và phân tích ngữ nghĩa nội dung tốt
Kinh nghiệm làm việc với khách hàng B2B
Chịu được áp lực công việc
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhâp: 7tr-12tr
Tất cả quyền lợi theo luật lao động
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được đào tạo nâng cao chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
