Tuyển Producer (Sản xuất phim) công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 240 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Thực hiện quay dựng các video theo yêu cầu.
- Báo cáo và bám sát tiến độ kế hoạch.
- Phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý hay ban giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Kinh nghiệm 1 năm quay TikTok, Capcut
Yêu Cầu Nam từ 25-30 tuổi
Có kiến thức về quay/dựng phim cơ bản
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm quay/dựng về lĩnh vực trang sức
Sáng tạo, đam mê, kiên trì, chủ động
Quay phim điện thoại
Dựng phim capcut
Làm After Effects
Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 10.000.000 - 12.000.000;
Lương tháng 13;Thưởng các ngày lễ lớn trong năm;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24;
Du lịch, team building hàng năm;
Phụ cấp công tác phí;
Tăng lương định kỳ, phép năm, đồng phục;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
