Tuyển Producer (Sản xuất phim) công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 240 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Quận 1

- Thực hiện quay dựng các video theo yêu cầu.

- Báo cáo và bám sát tiến độ kế hoạch.

- Phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý hay ban giám đốc.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Kinh nghiệm 1 năm quay TikTok, Capcut

Yêu Cầu Nam từ 25-30 tuổi

Có kiến thức về quay/dựng phim cơ bản

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm quay/dựng về lĩnh vực trang sức

Sáng tạo, đam mê, kiên trì, chủ động

Quay phim điện thoại

Dựng phim capcut

Làm After Effects

Thu nhập: từ 10.000.000 - 12.000.000;

Lương tháng 13;Thưởng các ngày lễ lớn trong năm;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24;

Du lịch, team building hàng năm;

Phụ cấp công tác phí;

Tăng lương định kỳ, phép năm, đồng phục;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

