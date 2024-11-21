Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc

- Sáng tạo, phát triển, quản lý, chịu trách nhiệm cho nội dung các bài viết, kịch bản video trên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, TikTok, Instagram, Youtube, Website, Báo đài...và offline

- Triển khai ý tưởng, phối hợp team thiết kế các hình ảnh, video

- Phối hợp cùng team lên kế hoạch nội dung chi tiết cho các chiến dịch marketing

- Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng phù hợp insight khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Khả năng sáng tạo nội dung đa dạng chủ đề

- Thành thạo tiếng anh là một lợi thế

- Có khả năng làm việc nhóm và có trách nhiệm trong công việc

- Luôn sáng tạo & cập nhật kiến thức theo xu hướng nhanh

Chế độ phúc lợi

Chế độ bảo hiểm

Xe đưa đón

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển

