Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
- Sáng tạo, phát triển, quản lý, chịu trách nhiệm cho nội dung các bài viết, kịch bản video trên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, TikTok, Instagram, Youtube, Website, Báo đài...và offline
- Triển khai ý tưởng, phối hợp team thiết kế các hình ảnh, video
- Phối hợp cùng team lên kế hoạch nội dung chi tiết cho các chiến dịch marketing
- Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng phù hợp insight khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Khả năng sáng tạo nội dung đa dạng chủ đề
- Thành thạo tiếng anh là một lợi thế
- Có khả năng làm việc nhóm và có trách nhiệm trong công việc
- Luôn sáng tạo & cập nhật kiến thức theo xu hướng nhanh

Tại Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Xe đưa đón
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 149ABC Nguyễn Duy Dương P3, Q10, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

