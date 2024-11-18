Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Masteri làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 468 Đường Trần Văn Giàu, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch, tối ưu và kiểm soát nội dung trên kênh TikTok, fanpage của công ty.

Quay và chụp ảnh sản phẩm

Chỉnh sửa hình ảnh, đảm bảo màu sắc thương hiệu.

Nghiên cứu trends, bắt trends mới, quản lý chất lượng nội dung kênh.

Thực hiện triển khai các nội dung khác theo phân công của cấp quản lý.

Làm việc từ 8h đến 12h trưa 1h đến 5h, thời gian linh động tùy theo từng thời điểm công việc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt tình, năng động, yêu thích viết lách, biên kịch.

Tại Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Masteri Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 8-10 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực.Hàng năm đánh giá tăng lương 1 lần.

Hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiện hành.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao

Tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Masteri

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin