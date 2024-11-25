Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH QUÂN UY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 198 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 9 (Phú Nhuận), Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và phát triển nội dung trên nền tảng MXH: Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok

Triển khai các nội dung video, hình ảnh trên các kênh social media của công ty.

Quảng bá dự án trên các phương tiện, nhóm, các kênh Social media khác.

Phát triển Fanpage, Tiktok, Youtube,...để tăng tương tác với người dùng.

Trao đổi và tương tác với khách hàng mục tiêu trên các kênh social media.

Lập báo cáo định kỳ với cấp trên về hiệu quả các kênh social.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm Content ngành bán lẻ từ 1 năm

Có kinh nghiệm quản lý, phát triển các kênh social media như Fanpage, Instagram, Zalo.

Quay dựng, edit video, hình ảnh cơ bản để phục vụ công việc triển khai social media.

Có kinh nghiệm trả lời, tương tác với người dùng trên các kênh social media

Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 12 triệu

Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Chính sách mua hàng ưu đãi mua hàng nội bộ cho nhân viên

Nhiều phúc lợi công ty hấp dẫn, nghỉ phép năm

Tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ

Thưởng tháng, năm hấp dẫn theo mục tiêu tình hình kinh doanh công ty.

Công ty đang mở rộng - phát triển nhanh, nhiều cơ hội thăng tiến - phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin