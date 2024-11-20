Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH QUÂN UY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 198/A7 Đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên ý tưởng chụp hình, quay dựng video, edit video hoàn chỉnh để giới thiệu sản phẩm và các sự kiện, ngày hội mua sắm của công ty theo các nền tảng mạng xã hội: Tiktok, Facebook, Website,...

Chỉnh sửa và tối ưu hình ảnh, video với các yếu tố màu sắc, âm thanh, hiệu ứng phù hợp với từng kênh.

Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng mới trong sản xuất hình ảnh, video để làm phong phú nội dung video, thu hút người xem.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (Content, Design, Marketing) để đảm bảo chất lượng và tiến độ sản xuất video.

Sáng tạo nội dung, quay dựng các video teaser cho các buổi Live stream lớn như ngày sale đôi, sale đầu tháng, giữa tháng,...

Chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo hiệu suất của video khi được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của công ty.

Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1-2 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương (từng tham gia thực hiện chụp hình, quay video để đăng trên các nền tảng mạng xã hội)

Kỹ năng sử dụng các phần mềm đồ họa, dựng video (Photoshop, Premiere Pro, capcut,...)

Có khả năng tư duy thẩm mỹ, sáng tạo tốt, nhạy bén với các xu hướng trên mạng xã hội.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc nhóm.

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 12 triệu

Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Tham gia đầy đủ các chính sách phúc lợi xã hội.

Chính sách mua hàng ưu đãi mua hàng nội bộ cho nhân viên

Nhiều phúc lợi công ty hấp dẫn, nghỉ phép năm

Thưởng tháng, năm hấp dẫn theo mục tiêu tình hình kinh doanh công ty.

Công ty đang mở rộng - phát triển nhanh, nhiều cơ hội thăng tiến - phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY

