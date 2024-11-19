Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17/6A Hẻm 313 Phan Huy Ích, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sản xuất các video review ngắn (30-60 giây) để giới thiệu sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử.

Quay, dựng, và chỉnh sửa video theo yêu cầu, đảm bảo nội dung hấp dẫn, dễ hiểu và phù hợp với xu hướng thị trường.

Tham gia vào các buổi lên ý tưởng và kịch bản video cùng với nhóm nội dung.

Đảm bảo tiến độ sản xuất video theo KPI được đề ra.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực quay dựng video, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sản xuất video ngắn cho các nền tảng trực tuyến.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Premiere Pro, Final Cut, hoặc các phần mềm tương đương.

Khả năng quay dựng linh hoạt, có thể tạo hiệu ứng sinh động và thu hút cho video.

Có kỹ năng làm việc nhóm tốt và sáng tạo, có khả năng tự chủ động trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thương mại điện tử và xu hướng video ngắn hiện nay.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 - 10M

Hưởng lương min 13 tháng lương + Review tăng lương 1 lần/năm. Nghỉ phép 12 ngày/ năm.

Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; tết dương lịch; 2/9

Được tổ chức sinh nhật, được tặng quà theo cơ chế công ty.

Chương trình teambuiding được tổ chức thường niên.

Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá...BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.

Chế độ du lịch: 1 năm/ 1 lần.

Môi trường trẻ, cầu tiến, phát triển liên tục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin