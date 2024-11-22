Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Dịch Hồng Hawa làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Showroom J16 - J17 đường Lý Thái Tổ khu đô thị DaBaCo - Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kịch bản, dựng video các sự kiện, hoạt động, phục vụ cho việc quảng bá hình ảnh của công ty.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng các video, TVC và clip đồ họa.

Thực hiện xây dựng nội dung video, phục vụ cho hoạt động truyền thông trên các kênh online: Youtube, Facebook,.... Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng nhóm.

Hỗ trợ các công việc khác trong team PR & Marketing khi có yêu cầu.

Chỉnh sửa video, hình ảnh do đội kỹ thuật gửi thông tin

Chỉnh sửa ảnh thiết kế của đội kỹ thuật sau khi hoàn thiện công trình

Quay phim chụp ảnh cơ bản cho các dòng sản phẩm của doanh nghiệp để lấy tư liệu thực hiện các chiến dịch của doanh nghiệp

Các yêu cầu công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng Marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có nền tảng về truyền thông, mỹ thuật, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh, công nghệ thông tin là lợi thế.

2. Biết sử dụng máy quay, thành thạo các kỹ thuật quay phim.

3. Thành thạo phần mềm chỉnh sửa, dựng phim, biết về motion, animation, v.v.

4. Hiểu và sử dụng tốt các nền tảng video, phim truyện như Youtube, v.v.

5. Kinh nghiệm làm Nhân viên quay dựng phim, Nhân viên quay phim, Biên tập video.

6. Sáng tạo và đam mê quay, dựng phim, video.

7. Có con mắt nghệ thuật, quan tâm đến chi tiết và tư duy phê phán.

8. Kiên nhẫn và tập trung.

9. Khả năng lắng nghe và làm việc nhóm tốt.

10. Khả năng làm việc dưới áp lực thời gian.

11. Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Hồng Hawa Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực

+ Được hưởng quyền lợi tương ứng với công việc đảm nhiệm và năng lực, theo qui định của công ty. Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định chung của Công ty

+ Được trang bị thiết bị và dụng cụ để thực hiện nhu cầu của công việc.

+ Được đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Hồng Hawa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin