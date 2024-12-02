Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ Phần Sbooks làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 18 Đường Số 40, Khu đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

● Biên tập và chỉnh sửa nội dung video theo yêu cầu (bao gồm cắt ghép, thêm hiệu ứng, chèn nhạc, phụ đề,...) để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

●

● Đảm bảo sản phẩm hoàn thiện đúng tiến độ và đạt tiêu chuẩn chất lượng của công ty.

● Phối hợp với đội ngũ sản xuất nội dung để sáng tạo và phát triển ý tưởng mới.

● Nghiên cứu xu hướng video trên các nền tảng (Facebook, YouTube, TikTok,...) để đề xuất cải tiến.

● Quay, dựng video và kết hợp với đội để sản xuất video.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm làm việc tại các vị trí tương tự hoặc có portfolio sản phẩm đã hoàn thành.

●

● Thành thạo các công cụ thiết kế cơ bản như Capcut, Photoshop.

● Có kinh nghiệm xử lý hậu kỳ, thêm hiệu ứng và chỉnh sửa âm thanh.

● Hiểu biết cơ bản về các định dạng video, tỷ lệ khung hình và cách tối ưu cho các nền tảng khác nhau.

● Tinh thần làm việc trách nhiệm, biết quản lý thời gian và ưu tiên công việc, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Sbooks Thì Được Hưởng Những Gì

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

●

● Lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

● Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

● Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

● Du lịch, team building hàng năm.

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Thứ 2 - thứ 7 (từ 08:00 - 17:30) - nghỉ trưa 1h30

