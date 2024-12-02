Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ Phần Sbooks làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Sbooks
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công ty Cổ Phần Sbooks

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty Cổ Phần Sbooks

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 18 Đường Số 40, Khu đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

● Biên tập và chỉnh sửa nội dung video theo yêu cầu (bao gồm cắt ghép, thêm hiệu ứng, chèn nhạc, phụ đề,...) để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

Biên tập và chỉnh sửa nội dung video theo yêu cầu (bao gồm cắt ghép, thêm hiệu ứng, chèn nhạc, phụ đề,...) để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.
● Đảm bảo sản phẩm hoàn thiện đúng tiến độ và đạt tiêu chuẩn chất lượng của công ty.
Đảm bảo sản phẩm hoàn thiện đúng tiến độ và đạt tiêu chuẩn chất lượng của công ty.
● Phối hợp với đội ngũ sản xuất nội dung để sáng tạo và phát triển ý tưởng mới.
Phối hợp với đội ngũ sản xuất nội dung để sáng tạo và phát triển ý tưởng mới.
● Nghiên cứu xu hướng video trên các nền tảng (Facebook, YouTube, TikTok,...) để đề xuất cải tiến.
Nghiên cứu xu hướng video trên các nền tảng (Facebook, YouTube, TikTok,...) để đề xuất cải tiến.
● Quay, dựng video và kết hợp với đội để sản xuất video.
Quay, dựng video và kết hợp với đội để sản xuất video.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm làm việc tại các vị trí tương tự hoặc có portfolio sản phẩm đã hoàn thành.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm làm việc tại các vị trí tương tự hoặc có portfolio sản phẩm đã hoàn thành.
● Thành thạo các công cụ thiết kế cơ bản như Capcut, Photoshop.
Thành thạo các công cụ thiết kế cơ bản như Capcut, Photoshop.
● Có kinh nghiệm xử lý hậu kỳ, thêm hiệu ứng và chỉnh sửa âm thanh.
Có kinh nghiệm xử lý hậu kỳ, thêm hiệu ứng và chỉnh sửa âm thanh.
● Hiểu biết cơ bản về các định dạng video, tỷ lệ khung hình và cách tối ưu cho các nền tảng khác nhau.
Hiểu biết cơ bản về các định dạng video, tỷ lệ khung hình và cách tối ưu cho các nền tảng khác nhau.
● Tinh thần làm việc trách nhiệm, biết quản lý thời gian và ưu tiên công việc, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Tinh thần làm việc trách nhiệm, biết quản lý thời gian và ưu tiên công việc, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Sbooks Thì Được Hưởng Những Gì

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
● Lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
● Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
● Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến trong công việc.
● Du lịch, team building hàng năm.
Du lịch, team building hàng năm.
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Thứ 2 - thứ 7 (từ 08:00 - 17:30) - nghỉ trưa 1h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sbooks

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Sbooks

Công ty Cổ Phần Sbooks

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 124 đường số 2, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

