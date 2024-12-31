Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH DMC Gasket Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
- Hồ Chí Minh:
- Bcons Tower II, số 42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung trên các kênh social (TikTok, Instagram, Facebook) và website của Black Rouge Việt Nam.
Viết các bài viết SEO cho website của Black Rouge Việt Nam
Xác định xu hướng trending, theo dõi nội dung hàng ngày để đề xuất chiến lược nội dung hiệu quả.
Trao đổi và làm việc cùng Team Design và Marketing để xây dựng chiến lược định hướng nội dung, đóng góp ý tưởng sáng tạo nội dung cho các chiến dịch ra mắt sản phẩm mới.
Quay chụp, edit video và đăng bài lên các kênh Social và Website
Làm việc với team Digital để đảm bảo các nội dung quảng cáo phù hợp với chính sách của từng kênh social
Hỗ trợ team Marketing trong việc xây dựng concept quay chụp cho các bạn model
Hỗ trợ Team Sales Online và Offline sáng tạo nội dung khi có yêu cầu
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết dùng Canva, Photoshop cơ bản, Capcut,...
Biêt edit video đơn giản
Tốt nghiệp Đại Học trở lên (Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền Thông, PR, Báo Chí hoặc các ngành nghề có liên quan khác)
Có khả năng thẩm mỹ, sáng tạo và nắm bắt xu hướng cao
Khả năng teamwork tốt
Nhanh nhẹn, chủ động, nhiệt tình và chăm chỉ trong công việc.
Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm: 50k/1 ngày
Lương tháng thứ 13, đóng BHXH Full lương
Được trang bị thiết bị làm việc và các thiết bị phục vụ trong công việc
Môi trường làm việc trẻ trung và năng động, nơi tốt để bạn nuôi dưỡng những ý tưởng đổi mới của mình
Có cơ hội trải nghiệm sử dụng mỹ phẩm chính hãng và đa dạng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
