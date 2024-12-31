Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH DMC Gasket Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bcons Tower II, số 42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung trên các kênh social (TikTok, Instagram, Facebook) và website của Black Rouge Việt Nam.

Viết các bài viết SEO cho website của Black Rouge Việt Nam

Xác định xu hướng trending, theo dõi nội dung hàng ngày để đề xuất chiến lược nội dung hiệu quả.

Trao đổi và làm việc cùng Team Design và Marketing để xây dựng chiến lược định hướng nội dung, đóng góp ý tưởng sáng tạo nội dung cho các chiến dịch ra mắt sản phẩm mới.

Quay chụp, edit video và đăng bài lên các kênh Social và Website

Làm việc với team Digital để đảm bảo các nội dung quảng cáo phù hợp với chính sách của từng kênh social

Hỗ trợ team Marketing trong việc xây dựng concept quay chụp cho các bạn model

Hỗ trợ Team Sales Online và Offline sáng tạo nội dung khi có yêu cầu

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương (ưu tiên các bạn đã từng làm cho các công ty agency hoặc trong ngành mỹ phẩm, thời trang)

Biết dùng Canva, Photoshop cơ bản, Capcut,...

Biêt edit video đơn giản

Tốt nghiệp Đại Học trở lên (Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền Thông, PR, Báo Chí hoặc các ngành nghề có liên quan khác)

Có khả năng thẩm mỹ, sáng tạo và nắm bắt xu hướng cao

Khả năng teamwork tốt

Nhanh nhẹn, chủ động, nhiệt tình và chăm chỉ trong công việc.

Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, thử việc 02 tháng (85% lương)

Phụ cấp cơm: 50k/1 ngày

Lương tháng thứ 13, đóng BHXH Full lương

Được trang bị thiết bị làm việc và các thiết bị phục vụ trong công việc

Môi trường làm việc trẻ trung và năng động, nơi tốt để bạn nuôi dưỡng những ý tưởng đổi mới của mình

Có cơ hội trải nghiệm sử dụng mỹ phẩm chính hãng và đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DMC Gasket Vina

