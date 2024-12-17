Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Tầng 8, tòa nhà Sacombank, 76 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa., Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển nội dung đa dạng, hấp dẫn trên nhiều nền tảng khác nhau (website, mạng xã hội, Tik tok...) nhằm thu hút khách hàng tiềm năng và nâng cao nhận diện thương hiệu.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.

Phối hợp với các bộ phận khác (bán hàng, thiết kế,...) để tạo ra các chiến dịch marketing hiệu quả.

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ tạo nội dung (phần mềm chỉnh sửa ảnh/video)

Sáng tạo nội dung hình ảnh, video thu hút người xem.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực Content Creator

Có khả năng viết lách tốt, diễn đạt lưu loát, sáng tạo và hấp dẫn.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có trách nhiệm, chủ động, năng động và nhiệt tình trong công việc.

Thành thạo các phần mềm hỗ trợ tạo nội dung (Capcut, Premiere, After Effects ,...) là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ BHXH, phúc lợi lễ Tết, sinh nhật, team building... cùng nhiều chính sách hấp dẫn khác.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin