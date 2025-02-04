Tuyển Product Marketing Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 6, Số 196a Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Nghiên cứu thị trường và phân tích nhu cầu, hành vi khách hàng mục tiêu
Khảo sát- nghiên cứu thị trường tại các điểm bán trên thị trường.
Tiếp cận khách hàng nội bộ và khách hàng mục tiêu để ghi nhận phản hồi- đo lường đánh giá sự hài lòng về sản phẩm.
Quản lý yêu cầu phát triển/ cải tiến sản phẩm từ khi nhận nhu cầu từ bộ phận kinh doanh đến khi nhận được phản hồi sản phẩm từ khách hàng.
Lên ý tưởng, thiết kế và mô tả sản phẩm mới. Đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng đúng tiêu chuẩn đã xây dựng ban đầu.
Đề xuất thiết kế, kiểu dáng, thông số kỹ thuật, mô tả sản tính năng nổi bật của sản phẩm mới.
Theo dõi định kỳ quá trình phát triển sản phẩm gồm các công đoạn thử nghiệm, thực hiện mẫu, pilot và sản xuất trên chuyền đối với sản phẩm mới và thực hiện báo cáo tiến độ cho cấp trên.
Theo dõi quá trình Test sản phẩm ra thị trường.
Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện của dự án
Đảm bảo dự án được hoàn thành đúng ngân sách, tiến độ và đáp ứng nhu cầu của công ty đề ra

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học/ Cao đẳng trở lên ngành công nghệ thực phẩm.
Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các doanh nghiệp sản xuất đồ uống, thực phẩm tươi từ trái cây chế biến.
Có kiến thức chuyên môn về công nghệ thực phẩm, quản lý chất lượng (lĩnh vực đồ uống, thực phẩm từ trái cây, cà phê)
Có hiểu biết về tiêu chuẩn, quy trình, yêu cầu luật định an toàn thực phẩm của Việt Nam và toàn cầu.
Có kỹ năng thu thập thông tin và thực hiện báo cáo.
Kỹ năng quản lý thời gian, kết quả công việc

Tại Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương tháng 13
- Thưởng KPI theo chính sách công ty
- Chế độ ăn ca 35k/ngày
- Các phúc lợi khác
- Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company

Công ty cổ phần Nafoods Group Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Quán Bàu, Tp Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

