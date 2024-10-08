Tuyển Product Marketing BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Exchange, Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị sản phẩm toàn diện bao gồm định vị sản phẩm, thông điệp chính, kênh truyền thông và các hoạt động tiếp thị khác.
Xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng cho SmartAds. -
Xây dựng và quản lý nội dung liên quan đến sản phẩm, bao gồm website, landing page, brochure, bài viết blog, video, v.v., nhấn mạnh vào lợi ích và tính năng của Native Ads trên SmartAds.
Tối ưu hóa nội dung để tăng khả năng thu hút khách hàng và cải thiện SEO.
Tổ chức các sự kiện tiếp thị sản phẩm như webinar, hội thảo, workshop và các hoạt động khác để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng.
Đo lường và đánh giá hiệu quả của các sự kiện tiếp thị sản phẩm.
Phối hợp với các bộ phận Sản phẩm, Kinh doanh và Hỗ trợ Khách hàng để đảm bảo sự thành công của các chiến dịch marketing sản phẩm
Cung cấp thông tin và hỗ trợ các bộ phận khác trong việc triển khai các chiến lược tiếp thị sản phẩm.
Đo lường và phân tích hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị sản phẩm và đưa ra các đề xuất cải tiến.
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu để xác định các cơ hội và thách thức trong việc tiếp thị sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành liên quan đến Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực Product Marketing.
Kinh nghiệm phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị sản phẩm.
Kiến thức sâu rộng về các chiến lược tiếp thị sản phẩm và các kênh truyền thông digital.
Hiểu biết về các công cụ và nền tảng quảng cáo số.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Kỹ năng sáng tạo và tư duy chiến lược.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Kỹ năng sử dụng các công cụ quản lý nội dung và phân tích dữ liệu.

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn.
Thưởng tháng 13.
Thưởng sinh nhật VnExpress (1/2 tháng).
Thưởng theo hiệu quả công việc.
Chế độ nghỉ mát hàng năm (từ 4 - 6 triệu/năm).
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (1 - 1,2 triệu/tháng).
Hỗ trợ trang phục (5triệu/năm), laptop: theo quy định của công ty.
Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng.
Các hoạt động ngoại khóa Teambuiding.
Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

